Julián Zucchi y Yiddá Eslava presentan el tráiler oficial de 'Sí, mi amor 2' y revelan la fecha de estreno en cines peruanos. | Fuente: Instagram

Toda aventura llega con un ‘sí’. La pareja del momento Julián Zucchi y Yiddá Eslava presentaron el tráiler oficial de “Sí, mi amor 2”. En esta secuela, ambos deciden casarse, pero no tienen dinero para realizar una gran fiesta.

Es así que deciden acudir a sus amigos para que los ayuden a organizar un evento inolvidable. No obstante, se enteran de algo inesperado: ¡un embarazo! Esto podría cambiar todos sus planes.

Fecha de estreno de “Sí, mi amor 2” en cines

El 3 de febrero de 2022 las familias peruanas podrán ver en los cines la película nacional previo al ‘Día de San Valentín’.

Nuevos personajes en "Sí, mi amor 2"

La segunda parte de la exitosa película cómica peruana, “Sí, mi amor”, protagonizado por Yiddá Eslava y Julián Zucchi, tendrá figuras conocidas de la televisión como Andrés Salas, Saskia Bernaola, Pietro Sibille. Además, también contará con la participación de Danny Rosales, actor de “JB en ATV”.

A él se unirá Erick Varias, Mayra Olivera y Santiago Suarez, artistas que formaron parte de la primera cinta de “Sí, mi amor” la cual pueden encontrar en Netlflix, antes de la esperada secuela. Sin embargo, a quienes veremos en esta segunda parte es a Patricia Portocarrero y Fiorella Rodríguez.

A pesar de tener rostros conocidos, Yiddá Eslava y Julián Zucchi han querido darles oportunidades a nuevos talentos y entre ellos se encuentran dos de los principales personajes de TikTok de Perú.

Los Siblings son dos hermanos comunicadores que comenzaron a hacer coreografías y se hicieron conocidos en todo Latinoamérica, llegando a casi 10 millones de seguidores.

