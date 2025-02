'Soltera, casada, viuda, divorciada 2' estrena su primer tráiler oficial: ¿cuándo llega a los cines?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Soltera, casada, viuda, divorciada, la película peruana más exitosa del 2023, volverá pronto a las salas de cine con una segunda parte de la mano de la directora y guionista Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra y La Soga Producciones.

Este jueves, a través de sus redes sociales, el filme lanzó su primer tráiler oficial con sus protagonistas: Gianella Neyra, Milene Vázquez, Patricia Portocarrero y Katia Condos.

“No necesito una intervención. Yo no estoy confundida, deprimida. Nada de eso”, comenzó diciendo Lorena (Milene Vázquez) mientras come un helado de chocolate. “¡Ay por favor! No hace falta ser Sigmund Freud para darse cuenta de que estás hecha basura”, respondió Conny (Katia Condos).

Acto seguido, Cecilia (Gianella Neyra) encuentra a su amiga Lorena dentro de su armario escondida para evitar un compromiso. Seguidamente, Sergio Galliani hace su aparición como un ginecólogo quien descarta un posible embarazo de Daniela (Patricia Portocarrero) por su edad avanzada. “Esto parece el comienzo de una menopausia y no de un embarazo”, le dice.

En la segunda parte del avance, las cuatro amigas se van de viaje a las montañas cubiertas de nieve donde empiezan su nueva aventura con sus divertidas ocurrencias recordando su amistad y la sinceridad que tienen la una con la otra.

Patricia Portocarrero, Milene Vázquez, Ani Alva Helfer, Gianella Neyra y Katia Condos. | Fuente: La Soga Producciones

¿Qué dijeron las protagonistas de Soltera, casada, viuda, divorciada 2?

Las protagonistas de Soltera, casada, viuda, divorciada 2 opinaron sobre el nuevo tráiler de la película. “Estamos felices de mostrarles el tráiler de esta película, nos hemos divertido de principio a fin durante las grabaciones. Nos encanta saber que falta muy poco para compartir esta segunda entrega, que fue hecha con mucho amor y muchas ganas de que la disfruten tanto o más que la primera”, expresó Gianella Neyra, productora y actriz de la película.

Por su parte, Patricia Portocarrero comentó: “En el tráiler podemos ver lo mucho que nos hemos divertido haciendo este filme. No te puedes perder esta segunda parte porque, una vez más, estamos seguras de que te vas a sentir identificada”.

En esa misma línea, la directora Ani Alva Helfer también se mostró emocionada por el regreso de la saga. “Estamos muy contentos de regresar con esta historia que habla de la amistad a lo largo de los años. Esta vez la historia de estas cuatro amigas se pone más interesante. La primera película tocó muchos corazones, y en esta segunda parte hemos puesto todo nuestro esfuerzo para continuar con esa conexión”, sostuvo.

¿Cuándo se estrena Soltera, casada, viuda, divorciada 2?

Soltera, casada, viuda, divorciada 2 se estrenará en todas las salas de cine del Perú el 17 de abril de 2025.

La directora Ani Alva Helfer habló del estreno de su nueva película 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2'. | Fuente: Instagram (anialva)

¿Quiénes actuarán en Soltera, casada, viuda, divorciada 2?

Soltera, casada, viuda, divorciada 2 contará nuevamente con las actuaciones de: Gianella Neyra (Cecilia), Milene Vázquez (Lorena), Patricia Portocarrero (Daniela) y Katia Condos (Conny).

Cabe mencionar que la primera película estrenada el 2023 contó con la actuación del fallecido actor Diego Bertie, quien interpretó a Leonardo.

¿Dónde se grabaron las escenas de la película?

Esta vez, las grabaciones se realizaron en diversas locaciones, como Pacasmayo, Lima y Chile.

¿Qué récords consiguió Soltera, casada, viuda, divorciada?

Soltera, casada, viuda, divorciada no solo triunfó en las salas de cine luego de su estreno el 20 de abril de 2023, sino que también lideró el ranking de películas más vistas en la plataforma de Netflix tras su emisión el 27 de octubre del 2023.

Del mismo modo, se convirtió en la primera película peruana que, desde el 2018, llega al millón de espectadores. Además, de ser la primera cinta peruana dirigida y protagonizada por mujeres que consigue este logro.

La cina, además, se mantuvo 23 semanas en cartelera, batiendo récord como la película peruana con más permanencia en salas en la historia del cine nacional.

Soltera, casada, viuda, divorciada 2 llega a los cines peruanos el 17 de abril de 2025.Fuente: @lasogaproducciones

