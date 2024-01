¿Estamos listos para el 2024?

Considero que los recientes años han probado la rapidez con la que puede cambiar el entorno y supuestos con el que trabajan las empresas. Los líderes de empresas en el mundo se han enfrentado a la volatilidad económica, a la inestabilidad política y a la pandemia, pero también a todos los cambios internos que se implementan en la estructura, procesos y personas. La tasa de rapidez con la que se implementan estos cambios nos invita a preguntarnos sobre la resiliencia en nuestras empresas, sobre la creciente atención en la salud mental de las personas, sobre el balance correcto en el modelo híbrido de trabajo y sobre cómo entrenar a las personas en tiempos de rápido cambio tecnológico.

En un estudio realizado el 2023 a 2,500 líderes empresariales en el mundo por la consultora McKinsey & Co., se encontró que solamente el 50% consideraba que sus empresas estaban preparadas para anticipar y reaccionar adecuadamente a nuevos shocks externos, mientras que el 66% consideraba que las empresas donde trabajaban eran demasiado complejas e ineficientes para adaptarse rápidamente al cambio.

| Fuente: Unsplash

¿Dónde comenzar este 2024? El hecho que la mitad de personas considere que su empresa no es resiliente es un buen punto de partida de lo que se debe trabajar. Hemos visto que aquellas empresas que han sido resilientes y supieron reaccionar rápido y adaptarse al cambio ganaron una ventaja significativa frente a las demás. Un segundo punto importante será la aplicación de la inteligencia artificial en nuestra vida laboral. La IA no solo nos ayudará a hacer mejor nuestro trabajo, pero también construirá mejores organizaciones ayudándolas a mejorar sus rutinas, alimentar sus decisiones y sugiriendo planes enfocados en sostenibilidad. Finalmente, en el estudio se encontró también que el 70% de los participantes declararon que sus empresas tenían alguna política dirigida a inclusión y diversidad, pero que solo el 47% de estas la aplicaban. Para asegurar ello, se requiere un liderazgo centrado en identificar oportunidades para progresar en conectar la organización y su comunidad. El liderazgo jugará un rol importante, pues se requieren líderes que sepan no solo liderar personas, sino inspirarlas, tener la capacidad de construir a escala, y poder promover el compromiso en sus equipos a través de la inspiración en la pasión por su labor.





NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.