Jorge Flores Ancachi tilda de “inauténtico” audio en el que supuestamente pedía parte del sueldo de sus trabajadores

El congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, se pronunció tras la denuncia constitucional presentada en su contra por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien le imputa haber realizado recortes de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas que presidió durante el periodo 2022-2023.

Al respecto, durante una entrevista en el programa Nunca es tarde de RPP, el representante de Puno negó tales acusaciones y afirmó que todos sus trabajadores y extrabajadores han declarado en la Fiscalía y “ninguno ha manifestado que esto haya sido así”.

Asimismo, aseguró que la investigación fiscal no ha podido determinar la autenticidad de un audio en el que supuestamente les exigía a sus colaboradores que le entreguen el 10 % de sus sueldos.

"Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 %. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, habría manifestado el parlamentario según un reportaje del dominical Cuarto Poder difundido en julio del 2023. Los hechos habrían ocurrido en enero de ese año.

“Nunca se ha podido demostrar que este audio existe porque solamente es un reportaje. Existe una guía para este tema. La fiscal ha tenido esa herramienta y nunca lo ha podido demostrar”, apuntó.

A ello, agregó que los peritos “han demostrado tanto de parte como de oficio que no existe esta autenticidad [del audio]” y negó que sea su voz la que se escucha en el referido reportaje. Reiteró que el audio “es inauténtico” y que “en este tema hay jurisprudencia”.

“Ahora con la inteligencia artificial se puede ver todos estos temas (...) Ha habido casos emblemáticos en los que no se ha podido demostrar y en mi caso va en esa misma línea”, dijo.

¿Qué dice la denuncia contra Jorge Flores Ancachi?

Este martes, a través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Jorge Flores Ancachi como presunto autor del delito de concusión, en grado de tentativa, en agravio del Estado”.

Cabe precisar que la figura de concusión refiere cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.