Grandes debates del siglo XX: Gadamer y Habermas

Si bien ambos filósofos compartían un interés por la comprensión y la comunicación humanas, sus enfoques divergían de manera fundamental. | Fuente: Foto referencial: Pexels

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) fue uno de los pensadores alemanes más significativos del siglo XX, reconocido especialmente por sus contribuciones al campo de la hermenéutica. Su obra más influyente, "Verdad y método", publicada en 1960, estableció los fundamentos de la hermenéutica filosófica y ha tenido un impacto duradero en diversas disciplinas, desde la filosofía, la historia y la literatura, hasta las ciencias sociales. Por otro lado, Jürgen Habermas, es uno de los filósofos y sociólogos más influyentes del siglo pasado. Nacido en Alemania en 1929, es considerado el heredero más reconocido de la Escuela de Frankfurt y uno de los principales exponentes de la Teoría Crítica. Su obra más relevante, “Teoría de la acción comunicativa”, de 1981, pretendió comprender cómo se estructura la sociedad y cómo se produce el cambio social a través del lenguaje y la interacción comunicativa.

El debate entre Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas, aunque no se desarrolló en un diálogo directo, fue uno de los más influyentes en la filosofía del siglo XX, especialmente en sus últimas décadas. Gadamer, enfatizó el rol fundamental de la tradición para la comprensión. Argumentó que nuestros prejuicios y horizonte histórico son necesarios para cualquier interpretación significativa. La tradición, según él, no es una limitación, sino una condición de posibilidad para la comprensión. Por su parte, Habermas reconocía el papel de la tradición, pero poniendo mayor énfasis en la razón crítica y la posibilidad de trascender los límites de nuestra herencia cultural. Para el frankfurtiano, la razón nos permite cuestionar las tradiciones y construir un consenso racional a través del diálogo. Asimismo, Gadamer sostuvo que sin tradición no podríamos comprender nada, ya que no tendríamos las herramientas conceptuales ni los marcos de referencia necesarios. Por su parte, para Habermas la tradición puede ser una fuente de sabiduría, también puede ser una fuente de prejuicios y dogmas. Así, deberíamos ser capaces de distinguir entre lo que es válido en la tradición y lo que debe ser superado.

Otro punto de consideración distintiva entre ambos autores fue la idea de hermeneútica que manejaron. Mientras Gadamer defendía una hermenéutica centrada en la tradición y la fusión de horizontes, Habermas abogaba por una hermenéutica crítica que buscaba la universalidad y el consenso racional. Este disenso conllevaba dos nociones diferentes sobre el saber. El autor de “Verdad y Método” cuestionaba la idea de un conocimiento objetivo y universal. Sostenía que todo conocimiento está situado histórica y culturalmente. Por otro lado, Habermas, defendía la posibilidad de un conocimiento válido y universal, fundamentado en el consenso racional que se alcanza a través del diálogo.

El debate entre Gadamer y Habermas fue de una relevancia indudable en la filosofía contemporánea, en las humanidades y en las ciencias sociales, ya que planteó cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la comprensión, la relación entre el individuo y la sociedad, y el papel de la tradición en la construcción del conocimiento. Sobre todo, porque nos ofrecen herramientas para abarcar los desafíos de la sociedad moderna, como la globalización, las desigualdades, la multiculturalidad y la fragmentación del conocimiento. También porque nos ayudan a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el pasado, cómo construimos nuestra identidad y cómo podemos vivir juntos en una sociedad cada vez más diversa.

La discusión entre Gadamer y Habermas, si bien se centró en cuestiones específicas sobre la interpretación, la tradición y la razón, nos brindó herramientas valiosas para enfrentar un problema más amplio: el simplismo de esta época. Tanto Gadamer como Habermas, desde sus perspectivas particulares, nos invitan a superar reduccionismos y a adoptar una mirada más compleja y matizada sobre la realidad. Las posiciones de Gadamer y Habermas se situaron más allá del relativismo y el positivismo. Por eso su relevancia a pesar de las diferencias.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.