Inclusión educativa: ¿cuán lejos estamos del 2030?

¿Cuán lejos estamos del 2030? Y no me refiero a que faltan 9 años para que termine la década. En el 2015, los 193 estados miembros de la ONU definieron y aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el inicio del próximo decenio; metas clave para mejorar nuestras vidas. Por ejemplo, poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad, combatir el cambio climático, asegurar una vida sana y también la educación. Al respecto de la última, el ODS número 4 tiene como meta “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” ¿Cuán lejos estamos de ello, entonces?

Según el estudio Evaluación a nivel de Sistema Nacional: los avances del Perú hacia el ODS 4, publicado este año por la UNESCO, nuestro país ha mostrado valiosos avances en cobertura y eficiencia educativa, mostrando mejoras en algunas competencias que se han evaluado. No obstante, en materia de equidad en calidad educativa, la desigualdad sigue imperando, y con ello el 2030 aún se ve lejano. Así, por ejemplo, podemos mencionar que en el Perú solo 3 de cada 10 de los estudiantes que terminan la secundaria continúan estudios en el nivel de educación superior.

"La creación de laboratorios de innovación multisectoriales, en materia de educación, se hace urgente, con el objetivo de eliminar las brechas que nos muestran un 2030 aún lejano".

Esta baja tasa de transición a la educación superior se debe, principalmente, a aspectos económicos y porque la educación pública no cubre la demanda. Es por ello que el trabajo multisectorial es fundamental para revertir estas cifras. En principio, Gobierno, empresas y sociedad civil no debemos dejar de sentarnos a la mesa juntos y trabajar de manera articulada. Sin embargo, no es suficiente hablar solamente de invertir más en educación, sino de cómo hacemos más eficiente y efectiva esa inversión, ampliando los programas de becas, otorgando más créditos educativos, etc.; necesitamos poner el pie en el acelerador y llevar al máximo nuestra creatividad

En el 2020 -el año de la pandemia- la creatividad ha marcado la diferencia como una habilidad fundamental para salir adelante. Al ser nuestras ideas la materia prima para las soluciones más importantes, estas deben estar disponibles para superar nuestros problemas principales. Por ejemplo, la creación de laboratorios de innovación multisectoriales, en materia de educación, se hace urgente, con el objetivo de eliminar las brechas que nos muestran un 2030 aún lejano. Juntos y con nuestra creatividad al servicio de todos, podemos acercarnos cada vez más, y a buen ritmo, a la meta de los próximos nueve años.

