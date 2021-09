¿Es posible ser feliz en el sufrimiento?

El filósofo y educador brasileño Pablo Augusto Perazzo, con estudios en The Science of Well-Being de Yale, cuenta su testimonio en el libro “Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento” y explica cómo es posible ser feliz no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Para Perazzo, quien fue diagnosticado de joven de enfermedad bipolar, la clave es amar y dejarse amar por Dios y los demás.