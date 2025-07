Alianzas y permanencia obligatoria: ¿Qué implica la exigencia legal de mantener la alianza hasta 2031 si logran representación?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La alianza electoral que obtenga representación en el Congreso como resultado de las Elecciones Generales 2026 tendrá que mantenerse hasta el fin del periodo de la autoridad electa, es decir, hasta el 2031. Así lo establece el artículo 13-B de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

Este aspecto es clave para los partidos que evalúan conformar una coalición en los próximos comicios. Sin embargo, la redacción de esta disposición ha generado dudas entre diversas organizaciones, debido a las posibles implicancias que tendría de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026.

Es preciso señalar que, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta el 10 de julio no se ha presentado ninguna solicitud formal para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones generales de 2026.

¿Cómo debe interpretarse esta exigencia legal?

Para el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos, lo señalado en la norma sobre la duración de las alianzas políticas que lleguen al Parlamento "no significa necesariamente que también deban participar juntas para las elecciones regionales y municipales del próximo año".

Villalobos explicó que el plazo para la inscripción de alianzas electorales para los comicios subnacionales ocurrirá antes de que las coaliciones formadas para las elecciones presidenciales hayan obtenido representación al Congreso.

"Sobre el espíritu de la norma, si bien establece que las alianzas deban mantenerse hasta el 2031, los plazos de las [elecciones] regionales van a permitir que sí se puedan inscribir alianzas para las elecciones regionles, así uno de estos partidos esté en otras alianzas para las elecciones generales", indicó.

Por su parte, el exministro y abogado en derecho electoral José Tello indicó que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la autoridad que tendrá de dilucidar lo que señala la ley y su alcance de cara a las elecciones subnacionales.

"La alianza se está haciendo para una elección general. Es decir, una elección nacional en la cual de manera simultánea escogemos en tres elecciones distintas: a presidentes y vicepresidentes, las elecciones presidenciales; a diputados y senadores, elecciones parlamentarias; y a parlamentarios andinos. Y esas tres elecciones simultáneas son las elecciones generales. En cambio, cuando hablamos de las elecciones regionales y municipales, hablamos de elecciones distintas, que van a ser instancias subnacionales y donde, además, se permite hacer alianzas con movimientos regionales. [...] Entonces, ahí sí habría que tener mucha claridad por parte del Jurado sobre cómo se va a interpretar la norma en ese sentido", señaló.

Plazos e incentivos para las alianzas electorales

Los partidos políticos tienen plazo hasta el 2 de agosto para inscribir alianzas electorales con miras a los comicios de abril de 2026. Lo establecido en la norma no debería ser un factor que frene la formación de coaliciones, señala Villalobos.

"Esta exigencia de que las alianzas se mantenga al 2031 podría desincentivar acuerdos siempre y cuando los partidos no entiendan o interpreten mal esta norma. Pero si se dan cuenta que no les va a impedir hacer alianzas región para las elecciones regionales, entonces no tendría por qué desincentivarlos", indicó.

En tanto, Tello manifestó que el JNE debería "ser muy claro y preciso sobre el impacto" de lo que establece la norma, incluso para dar claridad a las organizaciones políticas que, a la fecha, mantienen diálogo con miras a una alianza electoral.

"Quizás [el Jurado debería] sacar un lineamiento para dejar esto bastante preestablecido. Porque el hecho de que no haya claridad quizás está generando que los actores políticos hoy en día, a casi a unos cuantos días nada más para que ya termine el plazo de presentación de inscripción de alianzas ante el jurado, el 2 de agosto, no estén suficientemente claros y no se animen a hacer las alianzas", indicó.