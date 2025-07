“Estoy feliz y contenta”: Dayanita destaca su condecoración en el Congreso junto a otros artistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dayanita brinda un emotivo discurso tras su condecoración en el Congreso de la República. | Fuente: Instagram (dayanita_show)

Dayanita ha sido objeto de diversas críticas —y comentarios— en las últimas horas luego de recibir en la mañana del viernes 11 de julio una condecoración en el Congreso de la República por su “destacada trayectoria y su aporte al arte y la cultura en nuestro país”.

En efecto, la popular actriz cómica estuvo en la Plaza Simón Bolivar del Parlamento para recibir la placa de reconocimiento junto a Pablo Villanueva Branda 'Melcochita', Ruth Karina, Amanda Portales, Tamara Gómez, Pablo, Jesús Garay, entre otros artistas.

Fue la Segunda Vicepresidencia del Congreso, encabezada por el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre, quien otorgó dicha distinción a Dayanita, entre otros personajes de la música, el arte y la comicidad.

“Si transmitieran los medios todo lo que hacemos sería distinto, pero yo sí diría esta mañana el Congreso de la República si tiene corazón y va a latir porque los artistas del Perú se encuentran aquí”, comenzó diciendo el hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Gracias a ustedes porque en el tiempo y en el espacio nos dan felicidad, aunque en momentos de tristeza y en momentos de alegría uno exprese sus sentimientos que tiene, es el artista el que lleva la bandera de la humanidad siempre en alto, siempre con el corazón”, expresó Waldemar.

Dayanita recibiendo placa de reconocimiento en ceremonia organizada por Waldemar Cerrón. | Fuente: Instagram (dayanita_show)

¿Qué dijo Dayanita tras recibir su condecoración en el Congreso?

Dayanita dio un emotivo discurso al subir al estrado para recibir su placa de reconocimiento en el Congreso durante el evento denominado 'Canto de los Andes' organizado por el propio Waldemar Cerrón Rojas.

La exintegrante del elenco de Jorge Benavides destacó la labor de los cómicos quienes trabajan para dar alegría al público.

“Primero agradecer a Dios y a todos ustedes y al congresista (Waldemar) muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros de la comedia porque siento que (los cómicos) estamos mal vistos y marginados por muchas razones. Nosotros queremos llevar alegría a todo el pueblo”, señaló.

Seguidamente, la personalidad de televisión recordó a su padre derramando algunas lágrimas. “Yo seguiré trabajando. Estoy emocionada. Agradezco a Dios y a mi papá que está en el cielo”, sostuvo.

En otro momento, Dayanita fue interceptada por las cámaras de Amor y fuego y resaltó estar “feliz” por dicha distinción, aunque aclaró “no saber qué hacía” en el Parlamento.

“Yo lo tomo feliz y contenta. Créeme que me han agarrado de sorpresa y estoy nerviosa porque yo no sé qué hago acá, pero yo estoy superfeliz y agradecida con todos los artistas con los que me estoy rodeando el día de hoy”, comentó.

Dayanita es una popular actriz cómica de televisión en el Perú. | Fuente: Facebook (Dayanita show official)

Dayanita responde a sus críticos: “No hice ningún escándalo”

Dayanita también se tomó un momento para responder a sus críticos luego de que el programa Magaly TV: La Firme diera a conocer que la actriz cómica estaría incursionando en el contenido para adultos luego de dejar el programa de JB.

“Hasta donde yo sé, no hice ningún escándalo. Qué la gente me haga ver de diferentes formas no es mi problema. Yo sigo para adelante”, señaló.

Ante la consulta de si le afectan los comentarios, respondió: “Cada persona hace con su vida lo que mejor le parezca. Yo siempre voy a seguir llevando mucha alegría a las personas. Mucha felicidad a toda la familia y voy a seguir alegrando a todo el Perú”.

De igual manera, destacó el reconocimiento otorgado por el Congreso a ella y a otros artistas. “Hasta donde yo sé, hay muchos artistas acá de diferentes sectores, los que acaban de mencionar. Aquí hay cantantes, cómicos y otros sectores más”, expresó.

Por último, Dayanita reiteró su posición de seguir trabajando pese a las críticas de los últimos días.

“Voy a seguir portándome bien como lo sigo haciendo. Qué la gente me quiera ver mal o me quiera pisotear, yo no tengo la culpa. Yo sigo para adelante y con la bendición de Dios. Muy pronto seré su presidenta”, exclamó de manera jocosa.

Dayanita recibió reconocimiento por su "destacada trayectoria y su aporte al arte".Fuente: Instagram (dayanita_show)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis