¿Qué opina la Iglesia sobre las apariciones en Medjugorje?

Si bien la Iglesia Católica no se ha pronunciado a favor sobre las apariciones de la Virgen en Medjugorje, la Santa Sede ha dicho que desde el 2019 que este lugar es apto para peregrinar. Mons. Aldo Cavalli, enviado especial del Vaticano, explica que su deber es supervisar el fenómeno que ocurre en este pueblo de la ex Yugoslavia e informa que la pastoral marcha bien allí.

“Desde 1981 hasta hoy, la Iglesia nunca ha prohibido nada en Medjugorje, algo que no es habitual cuando se sospecha que el fenómeno se trate de una frivolidad”, dijo el médico francés, Henri Joyeux, como parte de la entrevista que le hizo el periodista español Jesús García en su libro titulado: Medjugorje.

¿Por qué la iglesia no ha dicho nada?, le pregunta García. “Simplemente porque el fenómeno no ha concluido aún”, dijo Joyeux. Y agrega, “pero no me sorprendería que la Iglesia se manifestara positivamente antes de que finalice, pues está causando efectos sorprendentes en este mundo sacudido por tantos problemas”.

En este breve diálogo del libro, García cita a Henri Joyeux, junto al respetado neurólogo Philippe Doron, por ser quienes realizaron, con los mejores equipos del momento, la última prueba a dos de los seis videntes. Esta se realizó durante un éxtasis el 25 de junio del 2005.

Desde que las apariciones se iniciaron en Medjugorje, los videntes han pasado por gran cantidad de pruebas científicas y psicológicas. En todos los casos concluyeron que estaban sanos física y psicológicamente. El médico Joyeux, quien más estudios ha realizado allí, dijo: “los eventos de Medjugorje deben ser tomados en serio”.

De parte de la Iglesia y el papa Francisco, fue en el 2017 cuando envió a Medjugorje al obispo polaco Mons. Henryk Hoser como representante del Vaticano. Previamente, en el 2011, el papa Benedicto XVI había creado un comité para realizar estudios sobre Medjugorje, que tuvo favorables hallazgos.

En agosto del 2021, Mons. Hoser muere por COVID. Tres meses después, fue nombrado Mons. Aldo Cavalli en su reemplazo. Durante mi peregrinación a Medjugorje a fines de abril, tuve la oportunidad de conversar breve y personalmente con Mons. Cavalli, a quien le pregunté sobre la opinión de la Iglesia de lo que ocurre diariamente allí. Y dijo:

“Aquí no hay nada ni visitar. La gente viene de todas partes del mundo, de Australia, África, Asia, América Latina. Vienen para rezar. Encuentran un lugar de gracia. No tenemos casi nada, tenemos esta iglesia, tenemos una gran sala construida hace 25 años, no más. Tenemos esta manera de tener 7 mil personas al aire libre. Cuando llueve o cuando hay 45 grados, la gente reza. La gente está bien aquí”.

¿Qué misión tiene como enviado del Vaticano a este lugar de peregrinación?, volví a preguntarle. “Superviso. Los padres franciscanos son muy buenos, vivo casi con ellos, son un grupo de 15 franciscanos de muy alta calidad. No me falta nada aquí”.

Este obispo, enviado por el Papa, confirma que las relaciones entre Roma y Medjugorje van bien.

Otra decisión favorable fue que el Vaticano autorizara en el 2019 las peregrinaciones a Medjugorje desde todas las parroquias del mundo. Además, desde el 2020 y con ocasión del XXXI Festival de la Juventud que se realiza cada agosto allí, el papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes participantes.

Desde entonces, el Papa no ha dejado de enviar su mensaje a los más de 50 mil jóvenes que se reúnen en este lugar de oración y peregrinación. Nadie puede objetar que este pueblo de Bosnia y Herzegovina es un lugar de gracia y conversión para los más de un millón de visitantes que recibe cada año.