“Es algo increíble”: Masami Kurumada, autor de 'Saint Seiya', regaló ilustraciones autografiadas a coleccionista peruano

En el apasionante mundo de los fanáticos de Saint Seiya, hay historias que trascienden las páginas del manga de Masami Kurumada. Una de ellas es la de Jorge Vásquez, conocido en el fandom como Jorge de Pegaso, cuya devoción por Los Caballeros del Zodiaco, como se le conoce a la historia en Latinoamérica, lo llevó a convertirse en poseedor de la colección más grande relacionada con la franquicia. Pero lo que hace aún más fascinante su relato es el reconocimiento que recibió de parte del propio Kurumada.



Jorge fue cautivado por Los Caballeros del Zodiaco desde muy joven, y su fascinación lo llevó a convertirse en un ávido coleccionista. "Me sorprendió la animación, la música, la trama. Hubo un antes y un después en la televisión", recuerda. Su sueño de tener la colección más grande del mundo se hizo realidad en 2014, cuando obtuvo el Récord Guinness por su impresionante colección de más de 6 mil piezas relacionadas con la saga.



Sin embargo, lo más extraordinario ocurrió años después, cuando Masami Kurumada, conocido por su hermetismo y rara vez accesible a los fans o la prensa, decidió hacer una excepción con Jorge. Tras intercambiar tres cartas, el maestro Kurumada le envió dos autógrafos dedicados con fecha del 10 de abril de 2024, así como una pequeña nota, lo que Jorge describió como "algo increíble". "Ya podría decir con seguridad de que no existe nada más coleccionable que pueda tener", dijo a RPP.

¿Qué hará Jorge de Pegaso con los autógrafos de Kurumada?

Jorge Vásquez no solo atesora los autógrafos de Masami Kurumada, sino que también considera la posibilidad de exhibirlos al público: "Quizá los lleve a algún evento o a algún museo, todavía lo estoy pensando". Además, destacó que no vendería estos tesoros, que ha recibido luego de 30 años dedicados a compartir su amor por la obra gráfica y el anime, por ninguna cantidad de dinero, ya que "no los podría volver a conseguir".



"Esa tercera carta que le envié fue hace un mes aproximadamente", explica. En la misiva, Vásquez expresó su gratitud por el personaje al que bautizaron con su nombre y le contó al maestro sobre los dos museos dedicados a Saint Seiya que ha abierto en Lima. Kurumada respondió con un nuevo envío que incluía dos ilustraciones firmadas y una pequeña nota con un mensaje personalizado. Además, Vásquez notó que los documentos de Aduanas también llevaban la firma del famoso mangaka.



"El hecho de que [Masami Kurumada] se haya tomado el tiempo de enviarme los autógrafos hace que este envío sea muy especial y obviamente invaluable", agrega. Asimismo, comenta a RPP que escribirá una cuarta carta a Kurumada donde le contará sobre el mural que inauguró semanas atrás en San Borja, para celebrar los 50 años del maestro como dibujante y los 30 años del estreno de la serie animada en Perú.

