Saint Seiya en Perú: el legado inmortal de Masami Kurumada que sigue inspirando a los fans

La mitología griega ha sido una fuente constante de fascinación en mi vida desde que, a la temprana edad de 6 años, me sumergí en las imágenes de los dioses antiguos en un libro de historia del arte. Sin embargo, mi conexión definitiva con este rico universo llegó el 28 de septiembre de 1994, cuando la serie animada Saint Seiya hizo su entrada triunfal en Perú.



Saint Seiya, también conocido como Los caballeros del Zodiaco en Latinoamérica y España, es un manga creado por Masami Kurumada, publicado por primera vez el 3 de diciembre de 1985, que ha vendido más de 34 millones de copias en Japón. Kurumada, ya reconocido por obras como Ring ni Kakero y Fūma no Kojirō, alcanzó nuevas alturas al dar vida a los personajes de Seiya, Hyoga, Shiryu, Ikki y Shun.



La trama sigue a un grupo de jóvenes guerreros, llamados "santos", encargados de proteger a la diosa Athena y mantener la paz. Estos guerreros poseen un poder llamado "cosmo", que les otorga habilidades superhumanas, y utilizan armaduras llamadas "cloths" para resguardar sus cuerpos. Kurumada, quien celebró su 70 cumpleaños el 6 de diciembre, sin saberlo, creó un pilar fundamental en el mundo del manga, convirtiendo a Saint Seiya en un fenómeno cultural global que ha perdurado a lo largo de los años.



¿Cómo llegó a la televisión peruana?

La popularidad de Saint Seiya alcanzó su punto con el estreno del anime el 11 de octubre de 1986, producido por Toe Animation, estudio reconocido por éxitos como Dragon Ball y Sailor Moon. La adaptación generó ingresos impresionantes de 26 millones de yenes en tres años, según el documental Seiya History. Aprovechando el auge del anime en Latinoamérica, la franquicia trascendió las barreras del idioma, llegando como Los caballeros del Zodiaco.



Ocho años después, los niños peruanos se sumergieron en las aventuras de Seiya de Pegaso en la pantalla, inicialmente a las 5 p.m. de lunes a viernes y posteriormente los sábados por la mañana. La fiebre por la serie se reflejó en la venta de merchandising, desde ropa hasta figuras armables, convirtiéndose en regalos populares de Navidad. Más allá de las ventas, el anime evolucionó en una serie de culto que sigue impactando a sus fanáticos, más de tres décadas después de su debut.



Seiya de Pegaso es el protagonista de 'Saint Seiya'.Fuente: Toe Animation

La serie resaltó los valores de la amistad, la justicia y la esperanza, en medio de escenas de acción.Fuente: Toe Animation

Los protagonistas pelean por mantener la paz junto a la reencarnación de Athena.Fuente: Toe Animation

La colección más grande está en Perú

Jorge Vásquez, también conocido como Jorge de Pegaso, fue cautivado por Los caballeros del Zodiaco cuando era apenas un niño. “Me sorprendió la animación, la música, la trama. Hubo un antes y un después en la televisión”, recuerda. Al descubrir que la historia se originaba en el manga, adquirió uno, sin anticipar que este simple acto desencadenaría una afición que lo sumergiría por completo en la franquicia.



"Desde pequeño, mi sueño era poseer la colección más grande del mundo, crear un museo", comparte. Y, de hecho, logró ambas metas. En 2014, obtuvo el Récord Guinness por poseer la colección de Saint Seiya más extensa. Al año siguiente, para conmemorar los 30 años de la franquicia, abrió el Museo de Saint Seiya, que ahora tiene sedes en Plaza Norte y Mall del Sur, compartiendo su pasión con otros fanáticos.



La exhibición del museo, compuesta por más de 6 mil piezas, incluye álbumes, figuras armables, prendas de vestir y modelos a escala, destacando excentricidades como ropa interior con imágenes de los personajes y una oreja de hule ensangrentada, que representa a la que le arrebató Seiya, el protagonista de la historia, a su oponente de turno, Cassius, en el primer combate a puño limpio que vemos en la serie.



Además, su contribución al universo de Saint Seiya fue reconocida en 2022 por el ilustrador francés Jerome Alquie, creador del spin-off Time Odyssey, quien bautizó a un personaje en su honor, con la aprobación de Masami Kurumada. “Fui el nexo para que conocieran la afición de los latinos por Los caballeros del Zodiaco. Hasta ahora no lo puedo creer”.



Con el mismo fervor que lo ha impulsado durante años, Jorge tiene planes para llevar parte de su colección a provincias en 2024 y trabaja en la publicación de un libro conmemorativo por los treinta años de la serie animada en Perú, contando con el prólogo escrito por Marcos Patiño, la voz de Ikki de Fénix. Con el Récord Guinness abriéndole las puertas, espera mantener su legado con entusiasmo y dedicación.

Jorge Vásquez tiene el récord Guinness por poseer la colección más extensa de artículos de 'Saint Seiya' en el mundo.Fuente: Jorge Vásquez

Portada de la primera publicación del manga de 'Saint Seiya'.Fuente: Jorge Vásquez

Artículo que se exhibe en el Museo de Saint Seiya.Fuente: Jorge Vásquez

Cuando el fanatismo se convierte en contenido

César Rivadeneyra, también conocido como Geek U, ha forjado una comunidad de más de 170 mil seguidores en YouTube, consolidándose como un referente en Latinoamérica para los seguidores de Saint Seiya. Inició su canal en 2014 ante la falta de espacios especializados y ha logrado entrevistar a creadores de spin-offs, animadores, actores de doblaje. Además, ha obtenido entrevistas exclusivas con estrellas de Hollywood como Famke Janssen, Diego Tinoco y Nick Stahl, quienes protagonizan la reciente adaptación para el cine Knights of the Zodiac de 2023. Esta película, disponible en HBO Max desde el 22 de diciembre, ha presentado la historia a una nueva generación de fans.

Con casi una década dedicada a su canal, César advierte que continuará hasta que no haya más contenido de Los caballeros del Zodiaco y destaca los valores promovidos por la historia, especialmente el espíritu de ayuda al necesitado. Aunque sufre de ansiedad, encuentra inspiración en la serie para seguir adelante. “Una de las razones por las que amo tanto a Saint Seiya es porque me enseñó a no rendirme”.



Brian T. Archenti, con 152 mil seguidores en TikTok como el Chino Geek, comparte su fascinación por el anime, impactado desde niño por las intensas batallas. Reconoce que la serie aborda mensajes potentes, como la reinterpretación de la masculinidad en personajes como Shun de Andrómeda o Afrodita de Piscis: “Nos estaban diciendo que hay toda un área gris en la sexualidad y que uno puede estar en cualquier punto”. A pesar de sentirse "viejo" al contemplar los 38 años del manga, encuentra en él un escape reconfortante de las responsabilidades y el estrés de la vida adulta.

Las voces que resuenan elevando el cosmos

La música de Saint Seiya ha trascendido la serie animada, inspirando innumerables covers y tributos en la red. Entre los más destacados en español se encuentra el del cantante peruano Jeffersson Tadeo, quien se convirtió en un referente regional tras su interpretación de Pegasus Fantasy en el reality La voz Perú en 2015. “Me ayudó muchísimo para dar a conocer mi nombre porque se generó mucho revuelo”, comenta.



Tadeo optó por interpretar el opening de la serie animada en su audición impulsado por su fervor por el rock. Aunque buscaba una canción reconocida para destacar en el casting, no anticipaba la abrumadora reacción del público, la cual describió como "brutal". Además, resalta que la música de anime trasciende la percepción de ser exclusiva para niños, enfatizando que sus letras exploran "temas profundos para todas las generaciones, como la amistad y el amor, especialmente en una época marcada por el conflicto".



Otra talentosa cantante que emergió de La voz Perú es Karin Idol, cuyo verdadero nombre es Katherine Zegarra. Tras su paso por el reality, su popularidad creció entre los fanáticos de Saint Seiya, quienes la aclamaron al escucharle cantar Pegasus Fantasy y Soldier Dream, aunque confiesa que su canción favorita es Cadena de flores, tema de cierre del spin-off animado The Lost Canvas de 2006.



A pesar de ser una voz femenina en un ámbito dominado por hombres, Karin Idol, con su voz de soprano de coloratura, conquistó al público. Llena del brillo de sus trajes kawaii, encontró su verdadera pasión en el canto, una experiencia emocionante que no anticipaba. “No me imaginé que esto iba a pasar, hasta mi familia se sorprendió, pero ha sido una experiencia bonita, emocionante. Me encanta poder compartir con los fans, llegar a ellos con estas canciones y que las canten conmigo”.