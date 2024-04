'Supercampeones' llega a su último número impreso tras 43 años y alista continuación en formato web

El jueves, el último número de la serie, conocida como Captain Tsubasa en su Japón natal, se lanzó en las librerías del país con un precinto especial para evitar filtraciones sobre el desenlace.

El manga japonés de fútbol Supercampeones llegó a su fin el jueves tras 43 años de publicaciones, sin embargo, su creador Yoichi Takahashi no tiene planes de abandonar por completo a los personajes.



La editorial Shueisha anunció en enero el final del manga de Takahashi, quien confirmó en redes sociales que seguirá llevando a cabo actividades creativas relacionadas con Tsubasa (Oliver Atom​), el prodigioso futbolista que protagoniza la serie y le da nombre.



"Ahora que he terminado de dibujar el último episodio de la serie, estoy aliviado de haber terminado y me siento liberado", compartió el artista en su cuenta de X (antes Twitter). Sin embargo, continuará compartiendo bocetos de sus personajes en Internet.



"Muchas gracias por todas las palabras amables sobre el final de la serie. Me sorprende la abrumadora respuesta y, una vez más, me siento agradecido con todos", escribió el autor.



¿Qué pasará con Supercampeones?

El formato web será el encargado de dar continuidad a las historias relativas a la vida de Oliver Atom con el nuevo Captain Tsubasa World, que tendrá lanzamientos semanales.



Yoichi Takahashi apuntó que el nuevo formato no requerirá entintar ni agregar tonos de pantalla y le permitirá "lanzar historias a un ritmo más rápido". Asimismo, indicó que espera tener "más libertad de expresión" a partir de ahora, pues asegura que no deberá cumplir con fechas límite ni requerimientos de mínimo de páginas o tamaño de formato.

El éxito de Supercampeones

Supercampeones hizo su debut en 1981 en el semanario Shonen Jump. Con ventas que superaron los 70 millones de ejemplares en Japón y más de 10 millones en el extranjero, esta historieta se convirtió en un fenómeno rápidamente.



El éxito de la historieta llevó la historia del joven prodigio del fútbol Oliver Atom a los televisores de más de 100 países, inspirando a futuras estrellas del deporte como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Kylian Mbappé.



A inicios de enero, Takahashi, de 63 años, anunció que la serie impresa llegaría a su fin en abril, citando su estado de salud y los cambios en las condiciones de la industria del manga como razones para esta decisión.



“A medida que continúo haciendo manga, el declive de mi condición física relacionado con la edad se ha hecho inevitable. La velocidad a la que dibujo ha disminuido considerablemente y mi vista se ha deteriorado. Es difícil concentrarse”, explicó Takahashi.

¿De qué trata Supercampeones?

La serie de manga, escrita e ilustrada por Yōichi Takahashi en 1981, ha cautivado a generaciones con sus narrativas vibrantes centradas en el fútbol. La trama sigue las intrépidas aventuras de Tsubasa Ōzora, conocido como Oliver Atom en Latinoamérica, y sus amigos, desde la infancia hasta su consagración como profesionales, llegando a formar parte de la selección nacional de Japón.



Dos años después del lanzamiento del manga, de 37 volúmenes, Captain Tsubasa recibió una exitosa adaptación a serie de anime, transmitida entre 1983 y 1986. También se realizaron cuatro películas y varias OVAs (producciones destinadas para reproducción doméstica). La popularidad del anime trascendió fronteras, consolidando a Oliver como un ícono global del fútbol animado.

