'El niño y la garza', de Hayao Miyazaki, llegará al catálogo de Netflix en 2024

Después de su triunfo en los Premios Oscar 2024, El niño y la garza, conocida en inglés como The Boy and the Heron, se sumará al catálogo de Netflix fuera de Estados Unidos y Japón como parte de un acuerdo anunciado el martes, según informó The Hollywood Reporter.



El servicio de streaming también adquirirá 22 películas adicionales de Studio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki. Recientemente, Max obtuvo los derechos de transmisión para la película animada en los Estados Unidos.



El estreno de El niño y la garza en Netflix se anunciará más adelante este año. Esta es la primera película de Miyazaki en una década. Ganó el Premio Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA durante la temporada de premios televisados.



Otros títulos de Studio Ghibli en Netflix son El viaje de Chihiro, también de Miyazaki, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro y El cuento de la princesa Kaguya, entre otros. Netflix transmitirá esos títulos en Asia, Europa, Medio Oriente, África y América Latina.

¿De qué trata El niño y la garza?

El niño y la garza, titulada originalmente en japonés como Kimitachi wa Dō Ikiru ka, es una película escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, tomando como base la novela del mismo nombre escrita por Yoshino Genzaburō. La trama se sumerge en el crecimiento psicológico de un joven, a través de sus interacciones con amigos cercanos y su tío.



La película relata la conmovedora historia de Mahito, un niño que, después de perder a su madre, se sumerge en un mundo singular donde coexisten tanto los vivos como los muertos. La película ofrece una narrativa emotiva que refleja la habilidad única de Miyazaki para entrelazar elementos de fantasía con experiencias personales.

¿Cómo le fue a El niño y la garza en los Premios Oscar 2024?

El niño y la garza, conocida en japonés como Kimitachi wa Dō Ikiru ka, le otorgó a Miyazaki su segundo Premio Oscar, tras su victoria previa por El viaje de Chihiro en 2002. Además, fue nominado en otras ocasiones por El increíble castillo vagabundo en 2005 y El viento se alza en 2013.



En 2014, Miyazaki también fue galardonado con un Oscar honorífico por su destacada carrera en el cine de animación y su contribución como cofundador de los estudios Ghibli. En aquel momento, expresó su gratitud, resaltando la fortuna de haber participado "en la última era en la que podemos hacer películas con papel y lápiz".

El descanso de Hayao Miyazaki tras El niño y la garza

El cineasta japonés Hayao Miyazaki optará nuevamente por "tomar un descanso" tras el éxito de su última obra, El niño y la garza. La película se alzó con el triunfo en la categoría de Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024.



"El director Hayao Miyazaki se tomará un descanso ahora; ya veremos en qué se enfoca después de todo esto", anunció a EFE el productor ejecutivo de El niño y la garza, Kiyofumi Nakajima, durante la alfombra roja de los Premios Oscar.



Esta es la segunda vez que el maestro japonés de animación decide tomarse un descanso en su carrera. La primera vez fue en 2013, después del estreno de Se levanta el viento, por la que también fue nominado al Oscar. Sin embargo, regresó cinco años después con el corto Boro the Caterpillar.





