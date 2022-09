'Dragon Ball Super: Super Hero' se estrenó el pasado 18 de agosto en los cines nacionales. | Fuente: Toei Animation

Akira Toriyama, creador de la legendaria saga ‘Dragon Ball’, finalmente ha visto la última película de la saga, ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ y la ha catalogado de “increíble.”

Pese a que la producción llegó en junio a las salas de Japón, y que el mangaka ha participado en parte de su desarrollo, Toriyama recién ha logrado ver el resultado final y está más que satisfecho.

La reseña de Akira Toriyama de Dragon Ball Super: Super Hero

A través de una publicación en la página web de la película, Toriyama refleja su emoción “pese a ser un hombre viejo”.

“Finalmente pude ver la película completa. Para hacerlo corto, es una increíble película de anime”, inicia. “Por supuesto, el tener al creador original diciendo esto no es un argumento muy convincente, pero no puede evitar emocionarme mucho cuando la estaba viendo. Soy un hombre viejo, y aun así me emocioné”.

“Considerando lo lejos que han ido (en la franquicia), de un universo a otro en escenarios a gran escala, pensé en regresar a las raíces y que la historia se desarrollará en un pequeño lugar de la Tierra. No es solo eso, también el enemigo fue la Patrulla Roja, un enemigo que no causó mucho impacto en el tiempo en que creé la serie”, prosigue.

A partir de allí, Toriyama elogió a Tetsuro Kodama, director de la película, y a su equipo de animación por crear una historia interesante sin necesidad de poner a Gokú y Vegeta como protagonistas.

Agradecimientos por seguir manteniendo la obra vigente

Akira Toriyama volvió a referirse al equipo detrás de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ por el buen trabajo realizado.

“Esto es gracias al director Kodama, el equipo de animación, el staff que siempre los apoyó, los actores de voz, y los editores de Shueisha quienes trabajaron sin descanso para hacer la mejor película posible", refirió.

“Si alguien ahí afuera está dudando en ir a ver la película y se pregunta ‘¿Hmmm, Dragon Ball’”, Por favor, escúchame y ve. Estoy seguro de que cuando salgas del cine estarás también muy emocionado”, culminó.

El anime lideró la taquilla norteamericana en su semana de estreno con una recaudación estimada en 20,1 millones de dólares, según informó la firma especializada Exhibitor Relations.

