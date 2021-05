Los animes también mantenían contenido que se consideró "pornográfico". | Fuente: Difusión

Rusia ha prohibido varios animes por fomentar la creencia de la reencarnación en niños.

Un tribunal del distrito de San Petersburgo decidió prohibir los animes KonoSuba, That Time I Got Reincarnated as a Slime, NekoPara, ZombieLand Saga y Princess Lover!

“El tribunal determinó que, por ejemplo, KonoSuba God’s Blessind on this Wonderful World! promueve la creencia en la reencarnación mostrando que después de la muerte puede haber una vida más plena e interesante, libre del control de los padres”, señala la decisión

“El mundo después de la muerte se muestra colorido, lleno de aventuras y ofrece la oportunidad de tener una vida indulgente llena de bebida, relaciones sexuales y actividades ilícitas, mientras que la vida real se muestra triste y solitaria”, se reafirma.

El tribunal también mencionó que parte del material encontrado en los títulos prohibidos se consideró pornográfico, aunque el título o los títulos exactos no fueron nombrados.

Será en sitios en específico

Al igual que con las prohibiciones de Death Note y Tokyo Ghoul que tuvieron lugar en enero, la prohibición solo se aplica a un puñado de sitios de alojamiento, incluidos Animejapan.tv, Animego.org, Jut.su y Animeonline.cc,

Sin embargo, es posible que la agencia de censura de Rusia, Roskomnadzor, podría interpretarlo en más páginas.

