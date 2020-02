🇬🇧 It's been a few years since it ended, but now it comes back! The legend is reborn!! The new DEATH NOTE One-Shot is now out in MANGA Plus!



🇪🇸 Han pasado muchos años desde su final, ¡pero ha vuelto! ¡¡La leyenda renace!! ¡El nuevo One-Shot de DEATH NOTE llega ya a MANGA Plus! pic.twitter.com/lG3S4PduRE