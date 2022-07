Luis Manuel Ávila reemplazará a Luis Alfonso Mendoza, quien falleció en México en medio de una balacera hace dos años. | Fuente: Twitter

Luego de meses en incógnita, un nuevo tráiler de la próxima película Dragon Ball Super: Super Hero ha confirmado a Luis Manuel Ávila como la voz en español de Gohan.

El tráiler fue mostrado este lunes por Crunchyroll y suma las expectativas de cara al estreno de la película en Latinoamérica este agosto.

Luis Manuel Ávila reemplazará a Luis Alfonso Mendoza, quien falleció en México en medio de una balacera hace dos años.

Dicha muerte, que caló fuertemente en la comunidad, hizo que Eduardo Garza, líder del proyecto de doblaje, mantenga sus cuidados al momento de escoger al indicado para el puesto.

“¿Qué vamos a hacer con el personaje? Ese es un problema del Lalo del futuro en el cual yo todavía no quiero sufrir. Recuerden que al final de cuentas todo lo decide el cliente. Si el cliente me pide un casting yo propondré actores que puedan sustituir dignamente a Luis Alfonso y puedan darle continuación al personaje. Si (el cliente) no me pide un casting y confía en mi criterio buscaremos la empresa y yo a la mejor opción”, señalaba la voz de Krillin.

Desde allí, los aficionados al anime propusieron en redes sociales como reemplazante a Alfonso Mendoza a Manuel Ávila, el popular Junior P.Luche de la serie La familia P.Luche, pero que también ha participado en el doblaje de Saint Seiya: Lost Canvas.

“¡Qué padre sorpresa!… Gracias a toooodos los fans del doblaje, por su apoyo a mi trabajo en esta gran disciplina actoral”, agradeció el actor ante la confianza de los fans.

🔥 ¡Llego el momento de revelarlo! 🔥

El casting completo

El resto de los actores es el convencional: Mario Castañeda en el papel de Goku; Victor Ugarte como Son Goten; Carlos Segundo como Piccolo; Rocio Garcel como Bulma y Vegeta como René García.

También estarán Eduaro Garza como Krillin; Sergio Bonilla como Trunks; Carola Vázquez como Videl; Circe Luna como Pan; Miguel Ángel Ruiz como Dr. Hedo; Markl Winslow como Gamma 1; Alan Fernando Velázquez como Gamma 2; Octavio Rojas como Magenta; y Beto Castillo como Carmine.

Dragon Ball Super: Super Hero se estrenará en las salas de cine de Latinoamérica el 18 de agosto.

