Dragon Ball Super | Esta sería una de las fusiones más ridículas de toda la serie

Dragon Ball nos ha mostrado siempre las más extravagantes transformaciones, algunas muy poderosas, otras sencillamente hilarantes. En este caso, el artista ‘Dragon Garow Lee’ responsable del manga ‘Dragon Ball. That Time I Got Reincarnated as Yamcha’ nos mostró su visión de Tiencha, la fusión de dos personajes de Dragon Ball Super que se quedaron muy atrás: Yamcha y Tien Shin Han.

Tiencha posee una enorme semi-calva rodeada de pelo corto, además, posee el tercer ojo de Tien y las cicatrices de Yamcha. ¡Su apariencia es un desastre! Además, considerando el estándar de poder actual, su nivel de poder tampoco debe ser tan elevado.

Dragon Garow Lee creó un manga no oficial en donde un otaku reencarna como Yamcha de Dragon Ball, su manga favorito. Este personaje utiliza todo su conocimiento de la serie para convertir a Yamcha en el personaje definitivo de Dragon Ball, logrando inclusive derrotar a Vegeta y Nappa. Su manga se volvió tan popular que fue licenciado por Viz Media, convirtiéndose en un ‘spin-off oficial’.

Tiencha ya había había aparecido en varios como un personaje original y jugable en Dragon Ball Z Budokai 2. Posteriormente ha vuelto a aparecer como otros juegos como Dokkan Battle y el extraño Dragon Ball Fusions.

