Hace unos días, Dave Bautista “Batista” anunció su retiro de la compañía que lo vio crecer como luchador, WWE, luego de su última derrota en WrestleMania 35 ante Triple H, rival con el que mantuvo un gran historial de peleas en la empresa durante la “Ruthless Agression Era” en la década de los 2000.

La lucha desarrollada en “La Vitrina de los Inmortales” estuvo pactada para ser sin descalificaciones, por lo que ambos personajes nos regalaron un combate estilo callejero con golpes contra las mesas de comentaristas, alicates y mazos.

Esta lucha ya estaba siendo rumoreada como la última de Batista en la empresa debido a su gran actividad como actor de Hollywood (especialmente como Drax en Avengers).

Ante la magnitud de dicho encuentro, en las últimas horas el “Animal” ha dado razones de por qué escogió a Paul Michael “Triple H” Levesque como su último rival en WWE en una entrevista con Lilian García:

“Pienso que mi carrera realmente empezó cuando empecé a trabajar con Triple H . Yo nunca había sido importante, y Hunter me convirtió en una estrella. Se dejó la piel por mí, invirtió mucho tiempo en mí. No sólo me impulsó para hacerme una estrella, también sacó tiempo para acompañarme en este viaje y dejar que aprendiera de él. Me preparó para ser una estrella en WWE . Así que quise acabar mi carrera dándole las gracias por haber cuidado de mí. Porque en esto he creído siempre. Creo en la vieja escuela, y si sales ahí fuera y construyes a una estrella, es lo que hay que hacer. Y obviamente, Hunter ya es una estrella, pero quería que mi último combate con él fuese así, porque es la única manera en que podía agradecerle todo lo que hizo “.

Asimismo, el luchador anunció que pronto formará parte del Salón de la Fama de WWE:

“Ya le he pedido a alguien que me induzca. Entraré al Salón de la Fama. No sé si será el próximo año o el siguiente, pero lo haré. Vince me habló de esto hace años. La razón por la que entonces dije que no es porque todavía no había dado un cierre a mi carrera. No estaba listo para el Salón de la Fama. Necesitaba colgar las botas para entrar.

No sé lo que significa para mí hacerlo. Supongo que es un reconocimiento del éxito que he tenido en mi carrera. Para ser honesto, esa noche no significa más para mí que el reconocimiento de los fans en cada evento. Para mí, se trata de eso. Entretienes a esas personas 30 o 40 minutos en sus vidas, ese es el reconocimiento que amo”.