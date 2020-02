La plataforma de Shueisha para leer manga triunfa tras el cierre de las páginas web piratas. | Fuente: Shueisha/Manga Plus

Cada vez van quedando menos páginas web que distribuyan mangas de forma ilegal en Internet. Las batallas legales entre las grandes editoriales de Japón como Shueisha -dueña de franquicias como Dragon Ball Super y One Piece- y los administradores de estos sitios han provocado el cierre de más de un portal ilegal, siendo los casos de Manga Rock y Mangastream los más recientes y reconocibles.

Gracias a esto, Manga Plus -la plataforma oficial de Shueisha para leer manga de forma gratuita y legal- ha ganado una prominencia considerable entre los aficionados de la cultura popular japonesa. Yuuta Momiyama, subjefe de la revista Shonen Jump, fue el encargado de revelar los números generados por este servicio en una publicación de Twitter.

El editor reveló que Manga Plus aumentó su presencia de 175 a 191 países y regiones del planeta y la audiencia se vio potenciada hasta unos 1,65 millones de usuarios únicos en su último reporte de 2019.

Tuit de Yuuta Momiyama, subjefe de Shonen Jump. | Fuente: Twitter/@momiyama2019

Según el directivo de la editorial, estos números fueron alcanzados gracias al cierre de páginas web piratas que distribuían manga de forma ilegal así como también la eliminación automática de enlaces en Reddit que redireccionaban a estos sitios. El desempeño de la plataforma en regiones específicas ha llegado incluso a cuadruplicarse a comparación de los números que generaba en sus inicios.

Manga Plus es una página web creada por Shueisha, editorial a cargo de Shonen Jump, para brindarle a usuarios extranjeros la posibilidad de leer los capítulos más recientes de sus obras más destacadas. El catálogo de la plataforma abarca algunos de los títulos más populares del mercado como One Piece, Dragon Ball Super, Boruto: Next Generations, Boku no Hero Academia y Kimetsu no Yaiba.

