La última película de Dragon Ball, Super: Broly, ha demostrado que la franquicia aún es saludable a pesar de sus más de 30 años de existencia. La obra de Akira Toriyama reúne a millones de fanáticos en el mundo, quienes no solo aprecian los primeros mangas y animes como Dragon Ball Z, sino que también siguen las nuevas producciones como Dragon Ball Heroes o Dragon Ball Super. En estos últimos mangas, sin embargo, ya no es Toriyama quien los ilustra, sino Toyotaro.

Seguir la obra de otra persona no es fácil y Toyotaro lo sabe. Cambiar de artista detrás de una obra tan elogiada puede significar también un cambio de la perspectiva original, algo con lo que muchos de los fanáticos no están de acuerdo y el principal ejemplo es Dragon Ball Super.

Toyotaro habló al respecto (vía ComicBook) y enfatizó que él es un gran fan de la franquicia como cualquier otro: “Realmente soy un fan ordinario. Nunca pensé que uno de esos fans algún día sería capaz de dibujar las obras de Akira Toriyama Sensei (Sensei significa maestro) … Es una locura”.

Por lo mismo, la presión para el artista de reemplazar al creador de una de sus más fuertes inspiraciones es grande y muchas veces siente que no puede contra aquello: "No tengo ninguna confianza en hacer que mi trabajo se parezca al de mi maestro, sigo peleando por intentar crear una historia, sigo siendo un aprendiz. Intento no ver las cosas desde un punto de vista objetivo porque si no la presión llegará a mí".

Finalmente, recalcó el gran cariño que tiene hacia Dragon Ball desde pequeño: “Había muchos otros animes por ahí. Fue una de las opciones en ese momento. Siempre quise dibujar imágenes emocionantes como las de Dragon Ball". Es más, tiene spin-offs de personajes secundarios protagonizando la serie: "Dibujé historias en las que Chiaotzu o Bardock era el personaje principal. Disfruté fantaseando con ellas”.

Dragon Ball Super conectará posteriormente con Dragon Ball Super: Broly, la última película de la franquicia que es todo un éxito de taquilla en el mundo. La producción nos narra la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un saiyajin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe saiyajin. Revisa nuestra crítica aquí.

¿Qué opinas? ¿Te gusta el trabajo de Toyotaro?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!