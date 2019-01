La película se convirtió en la producción más exitosa de toda la saga | Fuente: Funimation

A estas alturas, ya nadie duda del gran éxito de taquilla que ha resultado ser Dragon Ball Super: Broly, la última producción de la famosa saga de Akira Toriyama. Luego de romper récords en Perú y toda Latinoamérica, la película llegó a Estados Unidos el 16 de enero y se ha convertido en el tercer filme de anime de toda la historia de la taquilla norteamericana.

Según reporta Comicbook, con 10.6 millones de dólares en su estreno y un total de 21 millones en menos de una semana, Dragon Ball Super: Broly se convirtió en el puesto N° 3 de animes en la taquilla de EE. UU., además de convertirse en el tercer filme más taquillero de la semana solo detrás de Glass y The Upside y venciendo a películas como Spider-Man: Into the spider-verse y Aquaman.

Estas cifras son más que extraordinarias para la saga, ya que sus anteriores películas estuvieron lejos de tales montos. Por ejemplo, Dragon Ball: La resurrección de Freezer (2015) solo obtuvo 8 millones de dólares en todo su tiempo en cartelera, mientras que Dragon Ball Z: La batalla de los dioses (2014) alcanzó los 2.5 millones de dólares.

Sin embargo, y a pesar de su poco tiempo en cartelera, Dragon Ball Super: Broly aún está lejos de ser el número uno. El top de la lista es Pokémon: La película (1999) con más de 85 millones de dólares. El segundo puesto también es de la franquicia de monstruos de bolsillo: Pokémon: La película 2000 obtuvo 43 millones en ingresos.

Lo positivo de todo el performance de Dragon Ball Super: Broly en el mundo es que demuestra que la obra está más presente que nunca y que puede rendir económicamente por muchos años más. Los fanáticos, mientras la calidad sea alta y la historia sea impactante, estarán más que agradecidos.

Sobre Dragon Ball Super: Broly

Dragon Ball Super: Broly nos narrará la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un saiyayin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe saiyajin.

Revisa nuestra crítica aquí.

