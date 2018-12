El creador de Attack on Titan no sabe cómo terminar la historia del manga

El manga apareció por primera vez en el 2009 | Fuente: Bessatsu

El manga Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) está en su arco final y su creador, Hajime Isayama, mantiene una gran duda sobre cómo finalizar la historia.

De acuerdo con ComicBooks, el artista se encuentra en un gran dilema entre “enfrentar la carga de querer estar a la altura de las expectativas de lo fans, pero también ir en contra de ellas”. Tanta es su preocupación que el japonés asegura no poder dormir por las noches por quedarse dibujando en las madrugadas: "Mis preocupaciones por no poder hacer un buen dibujo me hacen incapaz de dormir. Luego me da hambre, por lo que no puedo dibujar. Pero cuando como tengo sueño y todavía no puedo dibujar".

Los borradores son la parte más complicadas ya que el creativo se siente incapaz de tener en su mente el cierre perfecto de la historia. Por ahora, él busca distraerse jugando Splatoon 2 en Nintendo Switch.

Attack on Titan tiene 2 temporadas completas y una tercera que acaba de terminar la primera parte de su emisión, la cual regresará el mes de abril del 2019. Posee también 2 películas en live action producidas en Japón. Por otro lado, se confirmó que habrá una adaptación americana por parte de Warner Bros.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!