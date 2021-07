Aunque solo ha sido estrenada en Japón, la película ya es una de las más taquilleras de la saga. | Fuente: Amazon

El servicio de streaming Amazon Prime Video ha anunciado que la última película de Neon Genesis Evangelion, 'Evangelion: 3.0+1.0', llegará a la plataforma el 13 de agosto.

'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time', nombre oficial con el que fue estrenado en Japón, saldrá a nivel internacional dicho viernes y llegará con el resto de la saga: 'Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone', 'Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance' y 'Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo'.

Póster promocional de la película. | Fuente: Amazon Prime Video

El fin de Evangelion

Esta película, retrasada por años, es una reconstrucción de la franquicia y busca darle otro sentido.

Además de contar con su idioma original en japonés, Prime Video ha ordenado que se mande a doblar hasta en 10 diferentes lenguas como: inglés, francés, español, portugués e italiano. Asimismo, contará con subtítulos en 28 idiomas.

La franquicia de largometrajes ha ido viento en popa con la última, la más taquillera de todas las películas del director en jefe Hideaki Anno y la película más vista en los cines japoneses en 2021. 

"Me gustaría agradecer a todos los fanáticos de Eva en el mundo por su continuo apoyo". dijo Anno. “Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19, y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recomendamos encarecidamente verlo en una pantalla de televisión grande para disfrutar de la mejor experiencia de visualización".

