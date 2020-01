Chen, integrante del grupo de K-pop EXO, anunció que se casará. | Fuente: Instagram

El integrante del grupo de K-pop EXO, Kim Jong-dae, más conocido como Chen, comunicó mediante una nota de prensa que contraerá matrimonio con su novia. La ceremonia será privada y solo contará con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

De acuerdo con SM Entertainment, agencia que representa a la banda surcoreana, el artista celebrará la unión con su pareja en un ambiente netamente cerrado y pide a sus fanáticas que comprendan la situación:

“Hola. Esto es SM Entertaintment: Chen ha conocido a alguien muy valioso para él y se va a casar. La novia no es famosa, y la boda se celebrará en privado y solo asistirán sus familias. Para respetar las opiniones de sus familias, la boda y todo lo relacionado con ella se celebrará de forma privada, así que pedimos a los fans y a los periodistas su amable comprensión. Chen continuará trabajando duro como artista. Les pedimos que le envíen a Chen muchas bendiciones y mensajes de celebración. Muchas gracias”.

Además, Kim Jong-dae también quiso pronunciarse mediante una carta la noticia de su compromiso:

“Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans. No sé cómo empezar esto y estoy muy nervioso. Aunque estas palabras no son suficientes, estoy escribiendo esto porque primero quiero contárselo honestamente a nuestros fans, que nos dan mucho amor. Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella”.

A pesar de no haberlo confirmado, Chen dejó entrever que podría estar esperando un hijo al que llamó “una bendición”:

“Entonces, una bendición vino a mi camino. También me sorprende, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la organización y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza. No podía perder más tiempo pensando cuándo o cómo debería anunciar esto, por lo que me he armado de coraje”.

Por otro lado, fuentes cercanas confesaron que la novia sí está embarazada por lo que Kim Jong-dae hizo esa referencia en la carta para sus fanáticas. Hasta el momento no se sabe qué día ni dónde se casará, pero sus fans esperan que suba fotos a sus redes sociales para mostrarle su apoyo y darle la felicitación.