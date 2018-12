¿Cuál crees que es el mejor grupo de k-pop? | Fuente: Montaje

El k-pop ha conquistado el mundo con su refrescante y estilizada propuesta musical y estética. Los grupos coreanos conquistan las listas de popularidad y ventas alrededor del mundo, pero hay dos que han brillado con luz propia: EXO y BTS.

EXO, grupo formado actualmente por ocho chicos coreanos y uno chino, acaban de lanzar su quinto álbum "DON'T MESS UP MY TEMPO" el cual ha producido exitosos singles como TEMPO. Los integrantes del grupo son Xiu Min, Su Ho, Lay, Baek Hyun, Chen, Chan Yeol, D.O, Kai y Se Hun y tienen una relación muy cariñosa y cercana con sus fans: EXO-L.

Por su parte los Bangtan Boys, BTS, lanzaron este año su álbum compilatorio "Love Yourself: Answer" con ventas estratosféricas y canciones como "Idol" que se unieron a "Fake Love" como hits globales de este grupo. Sus fans, ARMY, tienen una devoción compartida por los 7 chicos a prueba de balas cuyos nombres son: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook.

Es el momento de votar ¿Cuál crees tu que es el mejor grupo masculino de k-pop?