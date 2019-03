Saint Seiya llegará a Netflix más pronto de lo que piensas. | Fuente: Netflix

El Anime Japan 2019 se está celebrando ahora mismo y el servicio de streaming Netflix confirmó la fecha de estreno de ‘Saint Seiya’ (Los Caballeros del Zodiaco), una serie de animación japonesa de culto que tendrá una nueva reinterpretación. Esta remake llegará el 19 de julio del 2019.

La obra del maestro Masami Kurumada será adaptada en una primera temporada de 12 episodios que adaptará la saga del ‘Torneo galáctico’ hasta la saga de los ‘Caballeros de plata’.

Sin embargo, Netflix no se encargará por completo de crear esta adaptación. Toei Animation colaborará en paralelo y el proyecto será dirigido por Yoshiharu Ashino. Por otro lado, tenemos grandes nombres en el aspecto artístico, con Terumi Nishii (Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, A Town Where You Live, Mawaru Penguindrum) como diseñador de personajes y Takashi Okazaki (Afro Samurai) estará encargado del diseño de las icónicas armaduras.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!