La página oficial de My Hero Academia se acaba de actualizar con un nuevo poster protagonizado por Izuku Midoriya y Mirio Togata, quien será el eje de esta cuarta temporada.

Según el poster, el estreno no será hasta octubre del 2019, lo cual llama la atención por ser un periodo de tiempo muy superior al que hubo entre las tres temporadas anteriores.

Por otro lado, Izuku Midoriya acaba de confirmar su presencia en Jump Force mediante la revista V-Jump. Se unirá al elenco conformado por leyendas del manga y anime como Gokú, Naruto y Luffy.

Sobre My Hero Academia

My Hero Academia o “Boku no hero academia” cuenta la historia de Izuku Midoriya es un joven sin habilidades especiales en un mundo en el que más de la mitad de la población mundial posee al menos una. Sin embargo, conoce a su héroe de infancia, el poderoso “All-Might”, quien lo elige como sucesor como el símbolo de la paz y le hereda su habilidad especial, el “All for One”.

