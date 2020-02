Los antiguos miembros de la tropa de reclutas N° 104 se reúnen para ir en contra de Eren Jaeger. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

El capítulo 126 de Shingeki no Kyojin finalmente está aquí y no ha dejado indiferente a ninguno de sus fans. Esta nueva entrega lleva por título “Orgullo” y retoma los eventos del capítulo anterior para expandir la historia creada por Hajime Isayama que ya se encuentra próxima a terminarse a puertas del estreno de su última temporada de anime.

Sin más, aquí están los acontecimientos más importantes de este nuevo capítulo de 48 páginas:

[ALERTA DE SPOILERS]

Hange continúa atendiendo las heridas de Levi producidas por el combate contra el Titán Bestia. El “soldado más fuerte de la humanidad” finalmente despierta de su letargo y reafirma su intención de asesinar a Zeke Jaeger tal y como le prometió a Erwin Smith, su compañero caído en combate. Tras esto, se muestra al dúo hablar con Theo Magath y Pieck Finger -la portadora del Titán Cuadrúpedo- acerca de combinar sus fuerzas para lograr sus objetivos.

Hange trata las graves heridas de Levi. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

Levi reafirma su misión de acabar con Zeke Jaeger, el Titán Bestia. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

La resolución de un conflicto

Uno de los puntos más fuertes del capítulo fue el fin de los intentos de Connie Springer por devolverle a su madre su forma humana. El joven deseaba alimentar a su monstruosa progenitora llevando a Falco Braun -el portador del Titán Mandíbula- con engaños al lugar donde reposa. Sin embargo, Armin Arlert y Gabi Braun llegan justo a tiempo para evitar que esto ocurra.

Ante la tensa situación generada por su descubrimiento, Connie amenaza con lastimar a Falco si se acercan pero Armin es más rápido y se propone a lanzarse a la boca de la madre de Springer para lograr su objetivo. Connie reacciona a tiempo y detiene a su amigo antes de caer para acto seguido disculparse y buscar un nuevo método con el que ayudar a las personas.

Armin y Gabi llegan justo a tiempo para detener a Connie. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

Connie Springer salva a Armin Arlert antes de que se suicide por su bien. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

El estado del Imperio Erdiano

En los siguientes paneles, diversos personajes clave como Mikasa Ackerman y Annie Leonhart aparecen. Yelena y Onyankopon están a punto de ser asesinados por Jean Kirstein y Floch Forster a modo de represalia por oponerse a las fuerzas Jaegeristas. Con cuatro disparos fallidos, Kirstein se dispone a acabar con el dúo pero es detenido por el Titán Carreta quien devora al grupo a excepción de Forster.

El Titán Carreta se dispone a secuestrar a los condenados a muerte. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

Sin embargo, se revela que todo se trataba de un plan: Los cuatro disparos de Jean eran la señal para que el grupo de Mikasa, Connie, Armin, Gabi y Falco avance a la siguiente fase. Los soldados devorados por el Titán Carreta fueron transportados con el grupo de Levi y Hange a solicitud del general Theo Magath.

El Titán Carreta deja a los condenados junto al grupo de Levi. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

Jean explica las razones detrás de su traición a las fuerzas Jaegeristas. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

Por otro lado, el grupo de Mikasa acuden a Reiner Braun para actuar. La clase 104 está reunida nuevamente, tras tantas enemistades y demás acontecimientos, con un solo propósito: Salvar al mundo de la amenaza de Eren Jaeger.

El grupo de Mikasa da con el paradero de Reiner Braun. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

El resto de la tropa de reclutas N° 104 se reúne para salvar al mundo de Eren Jaeger. | Fuente: Kodansha/Frieda Reiss

¿Dónde puedo leer el manga?

Shingeki no Kyojin es una obra publicada por la editorial Kodansha por lo que no puede ser encontrado en la plataforma Manga Plus ya que esta es propiedad de Shueisha. No obstante, puedes leer el capítulo 126 así como ediciones pasadas de este manga a través de la plataforma Crunchyroll Manga. Eso sí, deberás adquirir una suscripción mensual de S/.20 más impuestos para poder acceder a esta y más obras.

