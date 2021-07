La rutina se volvió viral en redes sociales. | Fuente: Composición

La gimnasta mexicana Alexa Moreno realizó una rutina en Tokio 2020 con el soundtrack del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y se volvió punto de conversación en redes sociales.

Moreno ya había anticipado esta presentación días antes de la prueba y este domingo, al momento de participar en las pruebas de piso en el deporte de gimnasia artística, la atleta de 26 años homenajeó a la última película del anime, Kimetsu no Yaiba: El Tren Infinito, escogiendo la canción "Zenitsu Theme".

“Me encanta Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva (RISAS). También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos mangas”, señaló Alexa Moreno al periodista Alberto Lali.

Kimetsu no Yaiba: El Tren Infinito sirve como continuación directa a los eventos de la serie de anime, adaptando el llamado “arco del tren” del manga. Y hablando de historietas, en esta industria la franquicia también ha superado al rey de todos los tiempos: One Piece.



Las Olimpiadas en Japón han aflorado el gusto ‘geek’ de mucho de los deportistas. Además de la ceremonia de inauguración con música de videojuegos o animes, los equipos también usan los sonidos como parte de su motivación en sus presentaciones. La selección japonesa de básquet femenino, por su parte, usó el opening de la serie deportiva Slam Dunk.

En búsqueda de medalla

Alexa Moreno no logró llegar a la final de gimnasia artística pese a la grata imagen que dejó al mundo.

Sin embargo, sí logró llegar a la final de salto de caballo el próximo 1 de agosto, donde podrá participar para llevarse una medalla en honor a México.

