La película es una secuela directa de la serie de anime de 2019.

Tremendo año. La franquicia de manga y anime Kimetsu no Yaiba, conocida también como Demon Slayer, ha logado la mayor recaudación de la historia en los cines japoneses durante este 2020.

Kimetsu no Yaiba: El Tren Infinito ha superado el récord obtenido por El Viaje de Chihiro y ha recaudado más de 32.480 millones de Yenes, unos 325 millones de dólares, desde su estreno en octubre en Japón, de acuerdo con Japan Times.

Para comparar, la obra del Studio Ghibli recaudó unos 31,600 millones de Yenes, al cambio aproximadamente 306 millones de dólares, desde su estreno en 2001.

Este hito se mantiene aún en Japón, ya que la película aún no ha sido estrenada fuera del país. En el mundo, deberá superar al propio Chihiro y a Your Name para obtener el récord internacional.

Kimetsu no Yaiba: El Tren Infinito sirve como continuación directa a los eventos de la serie de anime, adaptando el llamado “arco del tren” del manga. Y hablando de historietas, en esta industria la franquicia también ha superado al rey de todos los tiempos: One Piece.

