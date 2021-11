La iniciativa creada regionalmente busca reivindicar a la ciencia como un elemento que nos ayuda a resolver los desafíos globales como la sustentabilidad. | Fuente: Difusión

Como parte de los esfuerzos realizados para impulsar la ciencia en todo el mundo, por cuarto año consecutivo, 3M presentó los hallazgos del estudio independiente “El Estado de la Ciencia en el Mundo (SOSI, State of Science Index)”, el cual exploró la percepción de la ciencia en las personas, tomando el pulso sobre cómo se sienten y piensan en relación a este campo, y su impacto a nivel global.

En este sentido, uno de los principales descubrimientos de este estudio es que la ciencia – a raíz de la pandemia- recobró mayor importancia en la vida de las personas, además de que un 91% de los latinoamericanos comentó que la ciencia les brindó esperanza respecto a su futuro.

Bajo esta línea, es que la compañía decidió crear el movimiento regional llamado Ciencia Es Esperanza, el cual tienen como objetivo reivindicar a la ciencia como un elemento que nos ayuda a resolver los desafíos globales como es el acceso a la educación STEM, la sustentabilidad y la importancia de la colaboración compartida, entre otros.





En caso de Perú, se sumó a este movimiento al artista urbano Edwin Higuchi, quien plasmó en las calles de José Larco con Diez Canseco -en la zona de Miraflores- la obra denominada “Esperanza”, la cual retrata la idea de la inclusión de la mujer en la ciencia, que desde una composición recrea la idea de futuro y esperanza. | Fuente: Difusión

MUJERES Y CIENCIA EN LIMA

En caso de 3M Perú, la compañía sumó a este movimiento al artista urbano Edwin Higuchi, quien plasmó en las calles de José Larco con Diez Canseco -en la zona de Miraflores- la obra denominada “Esperanza”, la cual retrata la idea de la inclusión de la mujer en la ciencia, que desde una composición recrea la idea de futuro y esperanza.

“Desde un inicio me sentí muy identificado con este proyecto ya que considero que la ciencia es un elemento muy importante que nos ayuda a resolver distintos problemas. Por tal motivo, quise mostrar la importancia que tiene el fomento de este tipo de disciplinas desde la niñez, ya que en muchas ocasiones existen barreras que impiden que las nuevas generaciones se sientan motivadas y atraídas”, comentó Edwin Higuchi, artista urbano en Perú.

Cabe señalar que esta obra contó con la participación de la hija de Edwin Higuchi, quien, con apenas 10 años, aportó ideas y diseños que permitieron al artista retratar elementos de inspiración como un cohete que refleja la esperanza, así como una planta que sugiere la evolución y continuidad.

“Las contribuciones que ha tenido la ciencia para mejorar la vida de las personas en todo el mundo ha sido algo invaluable. Por tal motivo, en 3M decidimos rendir un tributo a la ciencia, a través del arte urbano, con la creación de un mural que nos muestra la importancia de seguir fomentando e inspirando este tipo de disciplinas a las nuevas generaciones”, comentó Luis Palenque, presidente y director general para 3M región Andina.

A través de esta iniciativa, 3M busca llevar un mensaje de aliento y esperanza a diferentes ciudades de Latinoamérica, así como también pretende reivindicar a la ciencia como un elemento importante en la vida de cualquier persona.

