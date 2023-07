Frieda Nachtigall anuncia nuevas exposiciones de su obra: "Quisiera compartir el arte con otros artistas"

Después de más un mes de su muestra de arte Color de mujer, en el Palacio Municipal, en el distrito de San Isidro, la artista plástica Frieda Nachtigall indicó que está en conversaciones con las autoridades de la Municipalidad de La Molina para programar una fecha para una segunda exposición.

"Me han invitado para hacer mi exposición en La Molina y estará una semana. Enseñaré todos los colores que me gustan. Me gustaría estar con otros artistas para poder compartir el arte", dijo a RPP Noticias.

Frieda Nachtigall recordó que empezó a pintar desde el 1983 gracias a Natalia, una de sus hijas: "Me empujó a hacer los cuadros, porque perdí a mi mamá y me hizo bien pintar", contó.

Por otro lado, aprovechó en saludar a las personas que asistieron al Palacio Municipal muy interesados en conocerla. "Estoy feliz, porque han venido a ver Color de mujer mis amigas, mi familia, mis hijos. Estoy realizada. Qué más puedo pedirle a la vida", refirió.

En tanto, dio un mensaje para los pintores emergentes, para que se "lancen, que pinten; y ya verán luego que sale".

La artista plástica Frieda Nachtigall presentó su exposición a la que tituló 'Color de mujer'. | Fuente: RPP Noticias

Sobre Frieda Nachtigall

Frieda Nachtigall es una artista plástica que cuenta con más de 20 exposiciones desarrolladas en Perú, Europa y Estados Unidos. Pasó su niñez en El Olivar y estudió diseño en la ciudad de Los Ángeles, en California.

Descubrió la pintura como una herramienta de expresión y para plasmar sentimientos, y hasta hoy sigue desarrollando su estilo en cursos continuos en Nueva York, Miami y París.

Color de mujer es su primer unipersonal tras 40 años de carrera como artista en el estilo naif y lírico cromático que aprendió durante sus estudios en el extranjero.