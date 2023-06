Frieda Nachtigall inauguró 'Color de mujer', una muestra de arte en honor a las mujeres de su vida

La artista plástica Frieda Nachtigall presentó su exposición a la que tituló 'Color de mujer'. En esta muestra de arte, enfatiza la belleza de los detalles más pequeños de las situaciones más cotidianas a través de colores vibrantes. Asimismo, nos invita a tener una mirada ingenua y apreciar la magia que se esconde en nuestro entorno.

Este es su primer unipersonal tras 40 años de carrera como artista en el estilo Naif y lírico cromático que aprendió durante sus estudios en París, Miami, New York y Perú. El rojo es el color protagonista que se presenta en la mayoría de sus 17 obras, cuyas imágenes muestran a sus 4 hijas y a sus 18 nietos, de las cuales 11 son mujeres.

"Me encanta pintar a las mujeres y todo lo relacionado a mi familia. Los hombres no me salen bien", dijo entre risas en conversación con RPP Noticias. "Me gusta pintar con el rojo, es el color más fuerte y me representa. Toda mujer tiene un arte y eso quise representar, las mujeres me inspiran", sostuvo Frieda Nachtigall.

'Color de mujer' es una muestra de arte en honor a las mujeres de su vida está para el público en general desde el 7 de junio hasta el 9 de julio (Lunes a domingo de 9 a.m. a 6 p.m.) en el emblemático Palacio Municipal y de la Cultura ubicado en la Avenida Los Incas 270, en el distrito de San Isidro. Vale decir que la exposición fue inaugurada por la artista Nachtigall y la alcaldesa de la jurisdicción Nancy Vizurraga quien durante su discurso aprovecho a invitar a los vecinos a "un colorido viaje por las obras hechas con pintura de acrílico".

Sobre Frieda Nachtigall

Frieda Nachtigall es una artista plástica que cuenta con más de 20 exposiciones desarrolladas en Perú, Europa y Estados Unidos. Pasó su niñez en El Olivar y estudió diseño en la ciudad de Los Ángeles en California. Descubrió la pintura como una herramienta de expresión y para plasmar sentimientos y hasta hoy sigue desarrollando su estilo en cursos continuos en Nueva York, Miami y París.