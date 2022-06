Medieval Fest 2022: Regresa el evento que acerca a la cultura medieval

Dentro de Medieval Fest, tanto fanáticos como visitantes podrán vivir de cerca las tradiciones del mundo antiguo, tales como: las batallas medievales, luchas con espadas, tiro con arco o ballesta y también podrán disfrutar de bailes y cantos típicos, así como del concurso de trajes de la época. | Fuente: Difusión

Luego de tres años de su paralización a causa de la pandemia, regresa el Medieval Fest 2022, el primer y más grande festival del país que se ha convertido en la fiesta temática medieval más esperada del año por los fanáticos de esta cultura, en donde pueden disfrutar de una fiesta de tradiciones y momentos inolvidables.

El evento se realizará del 29 de junio al 3 de julio, a partir de las 2:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Circuito Mágico del Agua. Dentro de Medieval Fest, tanto fanáticos como visitantes podrán vivir de cerca las tradiciones del mundo antiguo, tales como: las batallas medievales, luchas con espadas, tiro con arco o ballesta y también podrán disfrutar de bailes y cantos típicos, así como del concurso de trajes de la época.

Durante estos días, las familias se trasladarán a los tiempos de reyes y caballeros,y recorrerán el mercado medieval para deleitarse de diversos espectáculos y además podrán realizar soft combat; y para los más pequeños habrá una zona exclusiva de juegos donde podrán aprender y dejar correr su imaginación.

Las personas que desean disfrutar de las actividades del Medieval Fest, podrán podrán adquirir los boletos a 24 soles (incluye el costo de entrada al parque), a través de la web (https://eventoscma.entradaslima.pe/) o mediante la aplicación Entradas Lima. El visitante recibirá la confirmación con un código QR, que deberá escanear en la puerta de ingreso, donde también se podrá pagar.

Cabe destacar que este festival, organizado por Reino de Héroes, quienes por años han compartido con miles de personas sus actividades y representaciones, inició el año 2015 y destaca de otras fiestas temáticas, por abarcar muchas referencias históricas provenientes de la antigua Europa, abriendo las puertas para que más personas conozcan de esta cultura que remonta a los tiempo de reyes.

