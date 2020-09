El periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos fue denunciado por siete mujeres de abuso sexual. | Fuente: Facebook / Alberto Salcedo Ramos

El cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos fue acusado de acoso sexual por siete mujeres, de la cuales dos decidieron revelar su identidad: la escritora y exactriz porno Amaranta Hank y la periodista Angie Castellanos. Ambas dieron su testimonio para Las Igualadas, un espacio de opinión de El Espectador creado para debatir en torno a temas de género.

La primera en revelar su caso fue Alejandra Omaña, conocida por su seudónimo Amaranta Hank en el mundo de la pornografía, quien relató que fue víctima de Salcedo Ramos en el 2013, cuando viajó a Bogotá (Colombia). “El 7 de marzo, Alberto Salcedo Ramos me invitó por unas cervezas a Usaquén y yo, muy animada, acepté. Soñaba con ser escritora y lo veía como un mentor”, relató.

Tras este encuentro, la también periodista denunció que el cronista la forzó a besarlo. Aunque intentó evadirlo, tuvo que compartir un taxi con él, quien insistió en que fueran a su casa para ver libros, películas y revistas que pudieran serle útil en su carrera periodística. Ella aceptó la invitación.

Según el testimonio, al llegar a su apartamento, el autor de “La eterna parranda” volvió a tomarla por la fuerza y la llevó hasta su habitación. En medio del forcejeo, Omaña comentó que debió “hablarle bonito” y prometerle que volvería al día siguiente para poder escapar de allí. Nunca más se volvieron a escribir.

LA ACUSACIÓN DE ANGIE CASTELLANOS

La periodista Angie Castellanos contó que fue acosada por Salcedo Ramos en el 2011, cuando tenía 17 años y estudiaba Comunicación Social y Periodismo en el Politécnico Gran Colombiano. Ella conoció al periodista por una entrevista radial y días después lo agregó a su cuenta personal de Facebook, desde donde la invitó a tomarse un café.

Castellanos cuenta que Salcedo la invitó a su apartamento. “Llegamos a su edificio. Tan pronto el ascensor cerró, Alberto se abalanzó sobre mí, me besó y todo su cuerpo estaba contra mi cuerpo. Estaba un poco confundida con lo que había pasado, pero él me dijo que tranquila, que íbamos a ver un partido de fútbol”, narró la periodista.

Castellanos afirmó que Salcedo Ramos intentó tocarla contra su voluntad cuando estuvieron en su habitación. “Me incomodó bastante, entonces lo que hice fue apartarme”, indicó. Y la situación empeoró cuando la empujó contra el armario y quiso besarla. “Yo le repetía: ‘Alberto, no, Alberto, por favor, acuérdate que yo tengo novia’”, aseveró. Él se detuvo, pero tras invitarla a su biblioteca, volvió a hostigarla sexualmente.

Además de estas dos mujeres, cinco casos más fueron revelados de manera anónima. Una estudiante de la Universidad Javeriana, otra periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, otra joven que lo acusó de enviarle mensajes obscenos por redes sociales y un joven homosexual que denunció la homofobia del cronista en sus clases de periodismo.

¿QUÉ DIJO ALBERTO SALCEDO RAMOS?

Frente a estas acusaciones, Alberto Salcedo Ramos aseguró que lo sucedido con Alejandra Omaña y Angie Castellanos fue consentido. “No la he obligado en absoluto a darme besos ni a tocar”, dijo sobre la periodista. “No la forcé absolutamente a nada”, explicó en relación a la denuncia de la actriz conocida como Amaranta Hank.

“A lo largo de mi vida he sido respetuoso con las mujeres. Valoro sus luchas por un mundo más justo y equitativo en todos los ámbitos”, puntualizó.