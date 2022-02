Alfredo Bryce Echenique fue víctima de una estafa sucedida en un banco francés. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Han pasado cinco años desde que Alfredo Bryce Echenique denunciara el hurto de su fondo de jubilación, en un banco de Francia, y hasta ahora el escritor peruano no puede recuperar el dinero. Así lo informó el diario El País, el sábado 19 de febrero.

En el 2017, el escritor de “Un mundo para Julius” viajó a París junto con su editor Germán Coronado para retirar el total de su fondo de pensiones. Esto sucedió ante el fallecimiento de su amiga Cecilia Hare, lingüista radicada en Francia, que lo ayudaba con la transferencia del dinero de su pensión de jubilación.

Tras el fallecimiento de Hare, Bryce y Coronado se presentaron en el banco, para darse con que un empleado había sustraído sistemáticamente el dinero de su cuenta durante meses, retirando 500 euros mensuales. Una mecánica que también empleó con otros jubilados. De los 20 mil euros que planeaban retirar, solo quedaban 2 mil.

"Hasta que se murió Cecilia Hare todo funcionaba perfecto. ¡Qué estupenda profesora! Hicimos grandes migas. Desgraciadamente, falleció y quedé a merced de este banco de mierda", manifestó el escritor al El País.

Alfredo Bryce Echenique fue, durante más de veinte años, profesor de cuatro universidades francesas: La Sorbona, Paul Valery de Montpellie, así como las de Nanterre y Vincennes. Por su labor durante estos años recibió una pensión de la seguridad social francesa y otra del Ircantec, un fondo complementario para trabajadores públicos.

¿Cómo va el proceso de recuperación del dinero?

Si bien el banco parisino admitió que el dinero fue sustraído, se viene demorando ya cinco años en devolverlo. A los inacabables trámites legales, que parecen no ser exclusivos de nuestro país, se suman los problemas de salud de Alfredo Bryce, que le han impedido viajar a Europa para ejercer presión.

Ahora, Germán Coronado, su editor en Peisa, está a cargo del litigio con el banco. Él también muestra su descontento con la forma de proceder de dicha entidad. “Alfredo ha renunciado a daños y perjuicios e intereses. Es el colmo, son unos salvajes. Es su jubilación. Su plata es básica para tener un recurso de refugio”, manifestó a El País, ante el retraso en la devolución del dinero.

En total, el banco le reconocerá 18.500 euros, que el escritor espera lleguen lo antes posible, ya que su economía no es la mejor estos días. Buena parte de su plata la ha derrochado. “Me lo he gastado en amigos y copas. Y en viajes, he sido muy viajero”, confesó Alfredo Bryce, que acaba de cumplir 83 años, al medio español. Esperamos se le haga justicia pronto.

