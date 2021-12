En su cuenta de Facebook, el ex mandatario Barack Obama compartió sus libros favoritos del 2021. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: Brendan Smialowski

Como ya es costumbre en los últimos años, el exmandatario de los Estados Unidos Barack Obama publicó en sus redes sociales la lista de sus libros favoritos del 2021. Para los próximos días, promete hacer lo propio con música y películas.

“El arte siempre sostiene y alimenta el alma. Pero para mí, la música y la narración se sintieron especialmente urgentes durante este año de pandemia, una forma de conectar incluso cuando estábamos encerrados”, escribió Obama.

Como bien se sabe, el expresidente es un voraz consumidor de arte en sus diferentes expresiones. Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, acogió a artistas de diferentes partes del mundo, y organizó conciertos, lecturas y conferencias.

También es una persona abierta a las sugerencias, como lo demuestra en su publicación: “Estoy seguro de que me he perdido algunas cosas dignas. Así que si tienes tus propias recomendaciones para compartir, ¡las añadiré a la pila de libros y películas que espero ponerme al día durante las vacaciones!”.

¿Qué leyó Barack Obama este año?

La lista compartida por el exmandatario está compuesta por trece obras, en su mayoría de ficción. Desde novelas de corte histórico, como “Matrix”, de Lauren Groff, que busca recrear la vida de María de Francia; hasta de tipo musical: “The Final Revival of Opal & Nev”, de Dawnie Walton, que cuenta la reunión de un icónico dúo de rock tras años de separación.

Vale resaltar la novela fantástica “Cloud Cuckoo Land”, de Anthony Doerr, que hilvana tres historias, una ambientada en la Constantinopla del siglo XV, otra en tiempo presente en un pueblo de Idaho y la tercera en una nave espacial; todas unidas por un mítico personaje: Aethon, quien deseaba convertirse en pájaro para escapar a un paraíso en el cielo.

Entre las obras de no ficción, destacan “How The Word Is Passed” de Clint Smith, que recorre las diferentes huellas que ha dejado la esclavitud en Estados Unidos; “Invisible Child”, de la ganadora del Pulitzer Andrea Elliott, que narra la historia de Dasani Coates, una mujer que ha enfrentado la pobreza, el racismo y la desigualdad; y "These Precious Days", colección de ensayos de corte intimista de Ann Patchett.

Por último, Barack Obama eligió tres libros de memorias: “Crying in H Mart”, de Michelle Zauner, cantante y guitarrista del grupo Japanese Breakfast; “Aftershocks”, de Nadia Owusu, quien explora el significado del hogar y la condición de la mujer negra; y “Beautiful Country”, donde Qian Julie Wang cuenta sus vida como inmigrante ilegal en el país más rico del mundo.

