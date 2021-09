Benito Taibo se siente agradecido de que 10 años después “Persona normal” siga siendo leído y pase de recomendación en recomendación entre las nuevas generaciones. | Fuente: Planeta de Libros

Benito Taibo se siente agradecido de que 10 años después “Persona normal” siga siendo leído y pase de recomendación en recomendación entre las nuevas generaciones. Para celebrar el décimo aniversario de esta obra emblemática, Planeta lanzó la edición conmemorativa con nuevas portadas y la adición de 10 capítulos adicionales escritos por Benito en 2020, en el que trae de regreso al tío Paco y Sebastián en medio de la pandemia que vivimos.

“ Nunca pensé que iba a suceder y lo que sigue sucediendo que un libro se traspase de generación en generación, y que siga siendo leído y siga en las librerías es algo sorprendente después de 10 años. Sigo agradecido y absolutamente sorprendido de lo que ha sucedido, de esta suerte de milagro laico, el libro tomó su vida propia y sin intermediación mía más que solo escribirlo en este pequeño fenómeno editorial y yo no tengo menos que agradecer a los chicos jóvenes que se lo han pasado de generación a generación”, resalta.

Benito Taibo es, además de un escritor apasionado, un gran lector y recomendador de libros. “Persona normal” ayudó a que pueda viajar por el mundo en charlas y conversatorios sobre el fomento de la lectura.

“Sigo hablando del libro, no solo de ese libro, sino de los libros y del fomento a la lectura cada vez que tengo el micrófono abierto, sigo diciendo y creyendo que los libros son transformadores y nos siguen cambiando la vida”, añadió.

LA LECTURA, ALIADA DURANTE LA PANDEMIA

Para Benito Taibo, “la literatura ha sido una compañera y aliada durante la pandemia” que nos tocó vivir en 2020. Además, resaltó el poder de la tecnología y la ciencia para sobrellevar este tiempo de incertidumbre mundial.

“No estamos en el medioevo, no estamos en la peste negra, nos tocó esta pandemia teniendo a nuestras manos no solo herramientas tecnológicas imprescindibles para nuestra vida cotidiana como esta (la videollamada) y simultáneamente la ciencia ha operado de una manera impresionante e increíble, se ha descubierto una vacuna y se ha puesto en marcha todo un protocolo mundial para evitar que la pandemia cobre más víctimas”, agregó.

Si bien la pandemia alejó geográficamente a Benito de las ferias y firmas de libros, este tiempo en cuarentena lo ha llevado a participar en más conferencias multitudinarias, sin depender del lugar donde se encuentre su oyente.

“Ha sido sorprendente y maravilloso, la respuesta ha sido grandiosa. Eso sí, extraño el contacto, firmar libros, extraño mirar a los ojos a los lectores, se extraña las risas, las caras de sorpresa, extraño que me digan cosas y espero que pronto podamos volver a esa ‘normalidad’, que ya nunca será la ‘normalidad’ pasada”, mencionó.

LEER ES RESISTIR

“Somos resistentes, los seres humanos somos adaptables y los jóvenes son más adaptables que ninguno de nosotros. […] La vida continuar con otros condicionantes, pero sin duda la pasión, el amor y los libros acompañantes para ello están ahí presentes para guiarlos en esto”, añadió.

Para Benito, “en el libro y la lectura está la tabla de salvación para el momento del naufragio y encontraran su voz entre todas las voces, verán reflejada que está ahí la capacidad de la reencarnación instantánea, del oler ahí in situ el campo de batalla o sentir el mar”.

“Para eso sirve la literatura para estar, leer es estar, leer es tan amplio como ello. Es una frase que encarna inmensidades, que te permite inmensidades. El libro como elemento transformador y creador de personalidad y de educación sentimental, todo ello nos hace ser quién somos. Sin el libro no seriamos quienes somos, así que leer es resistir, me queda clarísimo”, mencionó.

EL FIN DE LOS TIEMPOS

Durante el 2020, Benito decidió acompañar a sus lectores en medio de la cuarentena con 10 capítulos que traen de regreso al tío Paco y Sebastian, también encerrados en medio de la crisis sanitaria.

“Era casi al principio de la pandemia, en los dos o tres primeros meses, y vi la inquietud de los chicos jóvenes encerrados en casa. Dije: ‘creo que puedo hacer algo aliviar un poco ese encierro y se me ocurrió escribir esos 10 capítulos que rompiendo todas las reglas son en otro tiempo, en otro lugar, en otras condicionantes, pero que me parecían que daban claves importantes para la resistencia, para saber que no había que preocuparse demasiado porque la ciencia estaba ahí trabajando en marcha esforzada para sacarnos de ese atolladero y que nuestro propio espíritu de conservación nos iba a sacar adelante’. Lo hice con ese afán solamente, de aliviar un poco ese tiempo de oscuridad que se cernió sobre nosotros y que poco a poco fue dando paso a la luz por medio de los avances científicos.

Lo hice con enorme cariño y creo que funciona bien. Y al cumplir los 10 años, muchos me dijeron si no va a incluir los 10 capítulos y sí, tendría que”, mencionó.

LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES

Benito Taibo confía mucho en el cambio del canon literario para agregar más mujeres escritoras que han sido olvidadas y silenciadas.

“Es muy difícil (dejar atrás esas preconcepciones), son pensamientos atávicos que están en lo más profundo de nuestro cerebro y con los cuales hemos sido educados, hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta que hacemos y que no están dentro de la lógica de los tiempos nuevos porque así fuimos creados, criados. Entonces, esta deconstrucción implica hacer un examen muy profundo de uno mismo, saber en qué fallamos y tratar de cambiarlo, tratar de cambiar el canon literario también que fue determinado por hombre, el cual incluye casi el 90% de hombres incluyendo a mujeres”, agregó.

Para él, “los chicos jóvenes están creando su nuevo canon a partir de sus lecturas, haciendo sus propios nuevos clásicos, en los que incluyen por ejemplo Harry Potter, libros que los transformaron, que hicieron que vieran la vida de manera distinta y por supuesto, un montón de mujeres que han sido injustamente olvidadas y que tiene que estar en ese nuevo canon y que tienen que ser leídas y releídas hasta que encontremos una suerte de paridad, para que en ese canon hayan más mujeres y que las leamos exactamente igual a esos clásicos hombres que nos fueron recetados”.

“Pondría un montón: Svetlana Aleksiévich, premio Nobel, donde se demuestra que el periodismo no es el hijo bastardo o menor de la literatura, pero pienso también en las mujeres escritoras mexicanas que están cerca de mí y que conozco bien como Guadalupe Netel, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, solo por decir unas pocas, como Jazmín Navarrera, estoy pensando en voz alta, que deberían estar en ese nuevo canon y que deberían ser leídas muy acuciosamente porque están dando claves importantísima de este tiempo, el tiempo de las mujeres, de la revolución, que está transformando el tiempo para bien”, mencionó.

PRÓXIMOS PROYECTOS

Benito ahora prepara un libro sobre comida, más no un libro de recetas de cocina. “Estoy convencido de que la comida es cultura, tiene que ver en cómo nos reunimos: mientras comemos vamos contando historias, vamos diciendo leyendas, contando mitos, haciendo lo que hemos hecho desde el paleolítico superior que es contándonos la vida unos a otros. Se trata de memorias y de aquellas comidas memorables que me transformaron no solo por la comida que estaba comiendo sino por la compañía en la que estaba y por las cosas estaban pendiendo en el camino”, finaliza.

CONVERSATORIO "PERSONA NORMAL", EDICIÓN CONMEMORATIVA POR LOS 10 AÑOS Este jueves 30 a las 7:00 p.m. el reconocido escritor mexicano, Benito Taibo, tendrá una conversación especial con Luis Ángel Terrones y Diana Bedoya de la librería Cosmo Book, en el marco de haberse cumplido 10 años desde la publicación de su libro "Persona Normal" (Editorial Planeta).

