Pioneras silenciadas, matriarcas de movimientos sin paternidad, la literatura latinoamericana no habría sido la misma sin la presencia de escritoras cuyas obras elevaron nuestro idioma a sus mejores cimas. Al principio invisibilizadas, y más tarde, a veces demasiado tarde, revaloradas, hacemos un repaso por la vida y obra de ocho referentes femeninos de nuestras letras en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Elena Garro

Con 81 años, la escritora mexicana Elena Garro falleció en 1998 luego de una vida marcada por naufragios personales, reivindicaciones y literatura de alta factura. Fue guionista, novelista y dramaturga, y firmó libros de singular hondura como "Los recuerdos del porvenir", novela que según la crítica inaugura el realismo mágico que luego Gabriel García Márquez preconizaría en su famosa "Cien años de soledad".

De personalidad "impulsiva y rebelde, peleonera y valiente", como la definió en un ensayo la escritora Jazmina Barrera, la autora de "La semana de colores" contrajo nupcias con el poeta Octavio Paz en mayo de 1937. A él se mantuvo unida durante 22 años hasta que la relación no dio para más. "Yo vivo contra él (...), hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él (...), todo lo que soy es contra él", dijo en una ocasión.





Además de su obra cumbre "Los recuerdos del porvenir", que estuvo a punto de desaparecer bajo el fuego y ganó en 1963 el Premio Xavier Villaurrutia, también destacan otros títulos en su bibliografía como "Memorias de España 1937", "Un hogar sólido", "Andarse por las ramas" y "Los pilares de doña Blanca".

En 2017, el sello Alfaguara recuperó todos sus cuentos en una edición que recogía sus libros "La semana de colores", "Andamos huyendo Lola", "El accidente y otros cuentos inéditos" y "La vida empieza a las tres". Un acto de justicia para una de las propuestas más deslumbrantes de la literatura latinoamericana.

María Luisa Bombal

No fue la chilena María Luisa Bombal (1910-1980) autora de una obra prolífica. En su brevedad, sin embargo, construyó libros claves para el desarrollo de la literatura de nuestra lengua. Toda su narrativa fue recuperada por la editorial Seix Barral en una edición que recogió sus cuentos y dos novelas brillantes, "La amortajada" y "La última niebla".



Educada en un internado católico, Bombal residió durante buena parte de su vida en Francia, donde estudió en la Universidad de Sorbona. No fue hasta los 20 años que volvió a su país natal, donde entabló amistad con figuras como Pablo Neruda, quien años después la invitó a Argentina. En Buenos Aires se instaló una vez terminada su trágica relación con Eulogio Sánchez.

Fue en la capital argentina donde publicó su primera novela y estrechó lazos de amistad con autores como Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges, quien elogió con entusiasmo "La amortajada", novela que será una influencia determinante para el "Pedro Páramo" de Juan Rulfo.

María Luisa Bombal vivió otra temporada en Estados Unidos, antes de volver nuevamente a Chile, donde fue acusada de intento de homicidio a su expareja y condenada a una temporada en prisión. Regresó al país norteamericano a inicios de los años 40, donde residió hasta mediados de la década de 1970, cuando regresó a su tierra natal. Falleció a los 69 años a causa de una enfermedad gastrointestinal.

Josefina Vicens



Novelista, guionista y periodista, la mexicana Josefina Vicens es conocida sobre todo por sus dos únicas novelas: "El libro vacío" (1958), una anticipación sobre las ficciones que retratan la imposibilidad de escribir que ganó el Premio Xavier Villaurrutia, y "Los años falsos" (1982), que narra la historia de un joven obligado a ocupar el lugar que dejó su difunto padre.

De espíritu combativo, Vicens estudió en una escuela comercial que más adelante, en sus años de juventud, le abrió las puertas a la administración estatal, en la que se forjó su solidaridad con las causas sindicalistas. Formó parte de la Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina, donde fue elegida secretaria, y encabezó la Sección Femenil de la Secretaría de Acción Agraria del Partido de la Revolución Mexicana.

Su carrera en el cine le granjeó algunos reconocimientos gracias a guiones para cintas como "Renuncia por motivos de salud" y "Los perros de Dios", con las cuales ganó dos galardones del Premio Ariel. También firmó, con el apoyo de Juan de la Cabada y Elena Garro, el guion de "Las señoritas Vivanco".

Idea Vilariño



Se sabe, de la poeta uruguaya Idea Vilariño, que escribía con vocación grafómana, que era reacia a dar entrevistas e incluso a recibir reconocimientos y también que componía unos versos bellos y tristes que eran "idénticos" a ella, como alguna vez dijo la escritora Elena Poniatowska, quien consiguió sacarle algunas palabras en 2001.



Nacida en Montevideo, procedía de una familia capitaneada por un padre que amaba por igual la poesía que la ópera. Empezó eso que se llama carrera literaria en 1945, con 25 años, cuando publicó su primer libro "La suplicante". Fue fundadora de la revista Número, que agrupó a miembros de su generación como Mario Benedetti, Emir Rodríguez Monegal, Manuel Claps, entre otros, así como de Clinamen. Falleció el 28 de abril de 2009 a los 89 años.

"Escribir poesía es el acto más privado de mi vida, realizado siempre en el colmo de la soledad y el ensimismamiento, realizado para nadie, para nada", escribió Idea Vilariño una vez a su amigo Benedetti. Mucha de esa intimidad y esa contemplación se encuentra descargada en su poesía, que contiene versos de arrolladora fuerza como los de "Ya no": "Ya no estás / en un día futuro / no sabré adónde vives / con quién / ni si te acuerdas. / No me abrazarás nunca / como esa noche / nunca. / No volveré a tocarte. / No te veré morir".

Rosario Castellanos

No se pude decir que la mexicana Rosario Castellanos fue autora de un solo género. Nacida en Ciudad de México, en 1925, la autora de "Balún Canán" (ganadora del premio Chiapas en 1958) cultivó la narrativa, la poesía, la dramaturgia, la ensayística y el periodismo en una obra marcada por la autoreferencia biográfica y un trasfondo político arraigado.

Prueba de todo ello lo es su mencionada novela, que retrata las tensiones entre el mundo indígena y blanco en medio del sexenio del presidente Lázar Cárdenas del Río. Su lucha contra la discriminación sexual, social y racial, y su defensa de los derechos de la mujer, la llevó a ser directora general de Información y Prensa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue todo un símbolo del feminismo latinoamericano.

Un accidente doméstico terminó con la vida de Rosario Castellanos a los 49 años, mientras se desempeñaba como embajadora en Tel Aviv (Israel). Otros títulos suyos igual de importantes son "Ciudad real", "Oficio de tinieblas", "Trayectoria del polvo", "Sobre cultura femenina", "La novela mexicana contemporánea y su valor testimonial", entre otros.





Silvina Ocampo



Sus últimos diez años de vida, la argentina Silvina Ocampo estuvo postrada en cama a causa de un padecimiento de origen genético. Vivió 90 años, y a lo largo de su existencia fue una de las narradoras más importantes de la literatura fantástica hispanoamericana. Menor de seis hermanas, también formó parte del círculo de intelectuales que publicaban en la revista Sur, fundada por su hermana mayor Victoria.

Con una obra en principio opacada por la de su célebre esposo Adolfo Bioy Casares, con los años los libros de Silvina han ido abriéndose paso en un mercado cada vez más abierto el género del cuento, en donde descolló gracias a títulos tales como "La furia", "Los días de la noche", "El cofre volante", "Las invitadas", entre otros.

Traductora, escultora y pintora, Silvina Ocampo también colaboró en preparar antologías de poesía y literatura argentina junto a Bioy su amigo Jorge Luis Borges. Por supuesto, escribió versos, recogidos en libros como "Los sonetos del jardín", "Poemas de amor desesperado" y "Los nombres", que recibió el Premio Nacional de Poesía, en Argentina.





Gabriela Mistral



Una paradoja ocurre con la trayectoria de la chilena Gabriela Mistral: a pesar de haber sido la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura, en 1945, su trabajo no fue bien valorado en su país natal durante sus 67 años de vida. Solo uno de los cuatro libros que publicó apareció en Chile, ya que el resto salieron a la luz en países como México, Argentina y España.

"Sonetos a la muerte", "Tala", "Ternura", "Lecturas para mujeres" y "Desolación" son algunos de los poemarios que le granjearon respetabilidad en los círculos intelectuales de Latinoamérica, a los que accedió a pesar de sus orígenes humildes y gracias a su trabajo para el gobierno mexicano en la conformación de su renovado sistema educativo.

Tras su muerte, su imagen quiso ser aprovechada por el régimen militar chileno, pero el paso del tiempo la ha posicionado como una autora a favor de causas indigenistas y femeninas debido a sus ensayos políticos. Su obra, traducida a más de 20 idiomas, todavía sigue convocando nuevos lectores que hoy ven en ella a un símbolo de los movimientos LGTBQ.









Clarice Lispector

Singular, ningún adjetivo es más preciso para calificar la obra de la ucraniana-brasileña Clarice Lispector, quizás la narradora más importante de su país en la segunda mitad del siglo XX. Aunque también le cabría el calificativo de "inclasificable", pues nada se parece a sus ficciones, extrañas y cotidianas. "No escribo para agradar a nadie", dijo en una ocasión. Y razón no le faltaba.

Nacida un 10 de diciembre de 1920, fue la tercera hija de una familia signada por la tragedia y el exilio. Estudió en la Facultad de Derecho Nacional de la Universidad de Brasil, pero ejerció a lo largo de su vida el periodismo, con unos artículos que al igual que sus relatos destacan por su brillantez e ingenio. Para 1943, casada con un diplomático, inició su periplo por el mundo hasta que tras 15 años firmaron el divorcio.

Ya en 1949, la escritora dio muestras sobradas de su talento con "La ciudad sitiada", a la que le siguió libros de cuentos como el aclamado "Lazos de familia", la novela "La manzana en la oscuridad" y su obra mayor, "La pasión según G.H.". El poco contacto con la prensa incrementó su aire enigmático, mientras que otros títulos cimentaron su prestigio a fines de la década de 1960 y principios de 1970.

En diciembre de 1977, en vísperas de cumplir los 57 años, Clarice Lispector falleció en Río de Janeiro, víctima de un cáncer. Le sobrevive, y sobrevivirá, una obra en la que no faltaron novelas, cuentarios y crónicas de gran calidad.

