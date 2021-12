Ann Rice | Fuente: Facebook | Ann Rice

La escritora estadounidense Anne Rice, que saltó a la fama tras publicar en 1976 su novela "Entrevista con el vampiro", murió a los 80 años a causa de las complicaciones de un derrame cerebral.

Rice falleció el sábado por la noche, señaló su hijo Christopher en un mensaje en su cuenta de Twitter y en la página de Facebook de la escritora, donde tenía más de un millón de seguidores.

Christopher Rice, quien también es escritor, apuntó que la muerte de la autora se produjo "casi diecinueve años después" de la de su esposo, el poeta y artista Stan Rice.

"En sus últimas horas, me senté junto a su cama de hospital asombrado por sus logros y su valor, inundado por los recuerdos de una vida que nos llevó desde las colinas cubiertas de niebla de la bahía de San Francisco hasta las mágicas calles de Nueva Orleans y las titilantes vistas del sur de California", señaló en su mensaje.

Pese a haber vivido la mayor parte de su vida en San Francisco, fue su Nueva Orleans natal la fuente de inspiración de sus novelas, recuerda la biografía aparecida en su web.

Considerada la reina del horror gótico, utilizó la figura inmortal del vampiro como vía para aliviar el dolor por la trágica pérdida de su hija Michelle, quien murió a los cinco años de edad a causa de una leucemia.

La escritora, también conocida por su obra "La reina de los condenados" (1988), será enterrada en el mausoleo familiar del cementerio de Metairie en Nueva Orleans en una ceremonia privada, anunció su hijo en el mensaje, sin precisar una fecha.

Además, anticipó que el próximo año tendrá lugar un evento abierto al público en el que amigos, lectores y seguidores celebrarán la vida de Anne Rice.

