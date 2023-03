Jorge Edwards fue autor de libros como "Los convidados de piedra", "El museo de cera" y "La casa de Dostoievsky". | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Marta Fernández

Con 91 años, murió el escritor chileno Jorge Edwards en Madrid (España), confirmó su hijo al diario La Tercera. Acabó de esta manera la vida de uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana en el siglo XX, que además se desempeñó como diplomático.

"Sí, acaba de fallecer en Madrid en su departamento de vuelta del hospital", dijo Jorge, el segundo hijo del matrimonio del narrador con su esposa Pilar Fernández de Castro Vergara, al suplemento del diario chileno Culto. Las causas de su muerte, sin embargo, no fueron detalladas.

Nacido en Santiago, en 1931, Jorge Edwards estudió en el colegio San Ignacio y, al acabar, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su vocación por la literatura, no obstante, fue más fuerte que por las leyes, y en 1952 publicó su primer libro, El Patio, que reunió ocho cuentos.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del destacado escritor y diplomático chileno Jorge Edwards.



Fue distinguido con numerosos premios entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura en 1994 y el Premio Miguel de Cervantes en 1999. pic.twitter.com/vPMSDTC400 — Penguin Chile (@penguinlibroscl) March 17, 2023

Años más tarde, el escritor se consolidó sobre todo como novelista. Su debut se tituló El peso de la noche, que salió en 1965. Le siguieron títulos capitales como Los convidados de piedra, El museo de cera, El sueño de la historia, El inútil de la familia, La casa de Dostoievsky, entre otros.

En vida, Jorge Edwards ganó reconocimientos importantes por su trayectoria, tales como el Premio Cervantes en 1999 y el Premio Nacional de Literatura de su país, en 1994.

De la Generación del 50 a la diplomacia

Jorge Edwards fue considerado como integrante de la Generación del 50, en la que también formaron parte escritores como José Donoso, Enrique Lafourcade y Claudio Giaconi. Se trató de un grupo de autores chilenos que compartían intereses por escritores estadounidenses y rusos, y marcaron una ruptura con la literatura costumbrista y tradicional de su país para centrarse en la intimidad de sus personajes y hogares.

En 1954, además, Edwards ingresó a la diplomacia. Fue una voz discordante en 1970, cuando el entonces presidente chileno Salvador Allende le encomendó retomar relaciones con Cuba. Su oposición al régimen de Fidel Castro ocasionó que el dictador lo considerara una "persona non grata", término que utilizó para titular un libro que publicó en 1971 y en el que contó ese episodio de su vida.

En 2012, Jorge Edwards y Mario Vargas Llosa hicieron un llamado a la concordia en pleno litigio entre Perú y Chile en la Corte de La Haya. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Marta Fernández

Pese a su distancia con la izquierda de su época, eso no le impidió a Jorge Edwards a cultivar una amistad con el gran poeta chileno Pablo Neruda, a quien le dedicó un par de libros: Adiós poeta: Pablo Neruda y su tiempo y Oh, maligna. Al enterarse de el autor de Canto general podría haber muerto enveneado por el régimen pinochetista, afirmó a La Tercera: "¿Mataron a Neruda? No me lo puedo creer… O tal vez fue así".

Después del golpe de Estado realizo por Pinochet en 1973, Edwards se exilió en España, donde residía por temporadas. Volvió a su natal Chile en 1978 y fue designado como miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Otros galardones que tuvo en su haber fueron el Premio Municipal de Literatura de Santiago (1991) y el Premio Planeta - Casa de América (2008).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones.