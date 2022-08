Hace 86 años, el escritor Federico García Lorca fue asesinado al inicio de la Guerra Civil española. | Fuente: EFE

Representantes del mundo de la política y las artes españolas rindieron este jueves tributo al poeta y dramaturgo Federico García Lorca, en el 86 aniversario de su asesinato al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compartió en sus redes sociales un vídeo en el que voces de niños recitan el poema de Lorca, 'Balada de la placeta', acompañado del mensaje: "Quisieron silenciar al poeta, borrarlo de la historia y lo convirtieron en un símbolo de la libertad; un escritor eterno que sigue presente con sus versos y obras, con su mirada única y sensible de la vida".

Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática también se recordó con el mismo vídeo a Federico García Lorca, destacando que "86 años después, Federico vive en las voces de millones de personas que siguen disfrutando de su obra. Porque no hay odio que pueda impedir que sus palabras vuelen libres".

La madrugada del 18 de agosto de 1936 asesinaron a Federico García Lorca. Quisieron silenciar al poeta, borrarlo de la historia y lo convirtieron en un símbolo de la libertad; un escritor eterno que sigue presente con sus versos y obras, con su mirada única y sensible de la vida. pic.twitter.com/EQLcgtVZ8l — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2022

Homenajes a Federico García Lorca

Otros cargos del Gobierno español, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, compartieron versos del poeta con mensajes como "nunca se apagará la voz de Lorca, porque la atraviesan la belleza y la justicia" o el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien destacó que "fue asesinado por los golpistas. Por maricón y rojo".

También rindieron homenajes al poeta español organizaciones como Amnistía Internacional, que aprovechó la ocasión para reivindicar la figura de Federico García Lorca dentro de la iconografía LGTB y enfatizar la importancia de los derechos del colectivo.

Personalidades del mundo de la cultura española participaron de este tributo en redes. Entre ellos el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien destacó los versos: "Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto".

Federico García Lorca, considerado unánimemente el más genial de los poetas españoles contemporáneos. | Fuente: EFE

Los restos de Federico García Lorca, una incógnita

Poeta y dramaturgo de la conocida como generación del 27, Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros (Granada, sur) el 5 de junio de 1898 y murió fusilado por el bando franquista en la carretera entre las localidades de Viznar y Alfacar, posiblemente en la madrugada del 18 de agosto de 1936.

Está considerado unánimemente el más genial de los poetas españoles contemporáneos. Fue también en su vida el más vehemente por su enorme capacidad para captar imágenes llenas de belleza y el principal impulsor del neopopulismo o del folclore en la literatura española, especialmente en el verso y en la canción.

La búsqueda de sus restos ha sido durante años motivo de polémica, ya que su familia se ha opuesto reiteradamente porque no quiere que la exhumación se convierta en un espectáculo mediático.

El último intento por encontrarlos fue en 2017, cuando un equipo de investigadores creyeron haber encontrado la fosa en la que habrían yacido los restos del poeta junto a otros tres fusilados en la Guerra Civil. Sin embargo no se encontraron signos de haber sido así.

(Con información de EFE).

