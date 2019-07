FIL Lima 2019: María José Osorio, la "Soltera Codiciada", presenta su libro más íntimo | Fuente: Soltera Codiciada

Casi siete años después de su último libro ("Click", que narra su historia de amor junto a su ahora esposo), María José Osorio, conocida en las redes sociales como la 'Soltera Codiciada', nos presenta "Es para una amiga", su libro más íntimo. "Yo siento que este es el libro más personal que he escrito. A muchos les pueda sonar extraño porque se siente que siempre he sido muy personal con todo lo que he contado", cuenta.

Esta nueva obra, a diferencia de las dos anteriores, aborda problemas actuales a modo de 'consejo de pata' y con una voz más madura, aspecto que emociona a Osorio. "He querido recopilar anécdotas, reflexiones, cuestionamientos, balbuceos que tenía adentro y que también he recolectar enseñanzas aprendidas con mi propia evolución".

En este libro, María José no habla del amor romántico, ni de los hombres. "Fue un periodo que ya estuvo bien abarcado en los libros anteriores. Ahora, con 30 años, siento que es momento de hablar de cosas que nos preocupan".





MÁS ALLÁ DE "SOLTERA CODICIADA"

Para María José este nuevo libro resulta también un reto: no solo habla de temas actuales y desde un punto de vista femenino, sino que pone a debate todo lo que angustia, preocupa y mueve a las mujeres en una obra que puede ser leída por todos.

"Tengo una debilidad por la visión femenina de las cosas: me gusta ahondar en cómo nos sentimos, cómo pensamos, qué nos angustia, qué nos preocupa, qué nos mueve. En este sentido, sí es altamente femenino. El tema está en por qué algo que es altamente femenino no puede ser disfrutado por los hombres", menciona.

Para la autora, su capítulo más íntimo revela su manera de lidiar con la ansiedad, un problema que afecta a muchas personas en el mundo, especialmente en jóvenes.

Si bien "Soltera Codiciada" cumplió un ciclo en su vida, María José siente que le debe mucho. "Todavía estamos conversando proyectos que podrían venir después como una evolución de lo que se ha hecho".

"Es para una amiga" llega tres años después de su último libro publicada y nace más como una respuesta de sus seguidores: "Trato de mantenerme en contacto con la comunidad que se creó en otras redes sociales. No me imagino volviendo a los blogs ahorita porque estoy explorando mi faceta de guionista. Siempre me preguntan por qué ya no escribo. Claro que escribo, sino que ya no publico tanto como antes", afirma.

¿Volvería con "Soltera Codiciada"? Osorio no lo descarta: "Tal vez vuelva, es una plataforma que amé. Quizás, ahí, hay un blog codiciado", finalizó.