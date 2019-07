Rosa María Cifuentes, "Miénteme si puedes" y un manual para reconocer si alguien te engaña | Fuente: Instagram

¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo maravilloso que seria leer la mente de los otros? Aunque esto esté más cercano a la ficción, la realidad es que podemos analizar a alguien con solo observarlo detenidamente. ¿Cómo es posible? El más reciente libro de Rosa María Cifuentes, "Miéntame si puedes", promete un manual para "leer personas" sin morir en el intento.

La coach tiene clara su tesis: el 85% de la comunicación no verbal. Para ella, la mirada, gestos y posturas pueden decir tanto como el discurso, la calidad semántica y la sintaxis de lo dicho. ¿Es tan fácil como suena? Cifuentes nos comparte la clave: la observación es fundamental.

Para Rosa María, investigar y analizar "aquello que no se dice" es parte de su vida. Cuando era niña, según cuenta, sus abuelos le leían crónicas policiales en luegar de cuentos de princesas. Ahí nació su pasión por los crímenes sin resolver y por conocer qué hay detrás de los acusados.

"Desde que tengo uso de razón, mis abuelos me leían crónica roja. No era poque mi familia fuera morbosa sino que hay gente en mi familia que trabaja en el rubro policial y forense. Para la familia es algo natural, algo común y- toda mi vida- me quedaba horas leyendo cosas de gente más adulta en lugar de ver cuentos más lúdicos", cuenta.

¿MI PAREJA ME ENGAÑA?

Además de analizar discursos políticos o la comunicación no verbal de famosos de la televisión. Rosa María dedica un espacio de su libro a las parejas. "Una de mis grandes luchas en consultorio es hacer que chicas y chicos no tengan relaciones tóxicas. En el libro hay un capítulo entero para todos estos fanáticos de 'me miente, no me miente'", comenta.

Para la especialista en comunicación no verbal, existen señales de alerta, como gestos y lenguajes que te ayudarán a reconocer si tu pareja es infiel.

"Se compran atuendos nuevos, pero en especial ropa interior y lencería; cambia de vocabulario porque su nuevo amor le brinda palabras nuevas; cambian sus gustos musicales o ampliarán su colección de discos, siendo lo peculiar que quizá antes hablaron fatal del género que ahora escuchan con entusiasmo, porque es un punto de conexión emocional con la persona que sale de modo oculto", explica.

El nuevo libro de Rosa María está disponible en librerías a nivel nacional y en el stand de Planeta en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019.