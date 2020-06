Este año, la feria del libro de Limase desarrollará de manera virtual. | Fuente: FIL Lima

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2020) tendrá más de un cambio este año. No solo pasará a desarrollarse de manera virtual, en vez de presencial, sino que su fecha cambiará. En vez del tradicional julio, arrancará en agosto.



La fiesta lectora se celebrará del 21 de agosto al 6 de setiembre, informó la Cámara Peruana del Libro (CPL) y ya se ve el cambio en su página web. De esta manera mantiene sus 17 días de duración; además se preparan actividades culturales y la esperada venta de libros.

UNA FERIA VIRTUAL

A mediados de abril, la CPL anunció que la FIL Lima 2020 no se llevaría a cabo “de la manera acostumbrada” debido a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. En ese momento, su presidente Willy del Pozo indicó que optaron desarrollar una feria del libro virtual a través de todas sus plataformas digitales.

Para Del Pozo, esta iniciativa conlleva muchos retos. “Implica un aprendizaje hacia una ruta nueva, y una serie de factores que ahora se deben generar: plataformas, banda ancha, máquinas para que la resolución visual y auditiva sea la más idónea, los invitados que vienen que nos reconfirmen”, manifestó en abril a RPP Noticias.

En esa línea, sin duda los costos de levantar un encuentro cultural de este tipo disminuyen. Pero ante un sector golpeado por el confinamiento, con librerías cerradas por meses, presentaciones postergadas y libros sin imprimir, el precio de la entrada a la FIL Lima 2020 estaba en evaluación.

RETOS DIGITALES

Del Pozo espera que esta experiencia novedosa llegue a captar el interés de un público más amplio que no necesariamente sigue la feria del libro año tras año. “Se nos abre el espectro de no solo pensar en los habituales asistentes a la feria, sino que tengamos lectores de distintas partes de la región que no estaban acostumbrados a venir a Lima para este evento”, indicó.

Una FIL Lima 2020 al alcance de un clic abre un horizonte en el que las transmisiones en vivo se convierten en una herramienta valiosa para realizar mesas redondas, conversatorios, presentaciones, entre otras actividades. Pero, ¿qué ocurre con las editoriales y librerías que solían congregarse al interior del Parque Próceres? ¿Cómo comercializar sus libros sin el contacto con los lectores?

“El visitante a nuestra plataforma digital va a tener la posibilidad de circular, ver los libros que se ofrecen, cuáles son sus novedades, los libros que presentan. Vamos a tener que acondicionar nuestro escenario con nuestras necesidades, lo que queremos ofrecer, y en lugar de mandar a hacer nuestra construcción, lo vamos a tener que hacer de manera digital”, sostuvo, en abril, el presidente de la CPL.