Kathy Serrano presenta “El dolor de la sangre”, su primera novela, donde recorre los secretos de un pasado familiar

La actriz, escritora y directora de teatro venezolana- peruana Kathy Serrano presenta su primera novela titulada “El dolor de la sangre”, una historia que marca la importancia del perdón y el enfrentar el pasado, en medio de la migración, en la FIL Lima 2022, auspiciada por RPP Noticias.

Los cuentos de Kathy Serrano aparecen en diversos libros publicados desde 2019 como “Una voz que existe”. “Historias mínimas. Microficción”, “El día que regresamos”, “En el camino. Nuevas voces de la minificción latinoamericana”, “Relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú”, “Ucrónicoa. Rutas alternativas a la realidad”, entre otros.

Dos años después de “Húmedos, sucios y violentos”, su primer libro”, la autora presenta la historia de “El dolor de la sangre”, relato que la acompaña desde hace muchos años: incluso escribió a mano todo el primer capítulo. Luego la historia fue completada durante un taller de escritura dictado por el escritor Gustavo Rodriguez, según contó a RPP Noticias.

“Es una historia que viene conmigo, creo que, toda la vida la guerra y se ha presentado ante mí en diversas formas. Por ejemplo, ahora rememorando, a los 17 años en la escuela de teatro escribí una pequeña obra dentro de lo que era de esa clase en Caracas, el personaje de la protagonista tuvo su semilla (ahí). Durante muchos años, en muchas libretas, tenia notado lo que queria: la historia de una mujer que retorna a su casa después de muchos años.

"EL DOLOR DE LA SANGRE"

Una tragedia familiar, la del fallecimiento de su joven sobrino en Ecuador, bloqueó su escritura, pero durante un viaje a España pude retomarla, dándole un segundo respiro a esta novela. La historia de migración de Martha, la protagonista de “El dolor de la sangre”, es cercana a la escritora, quién nació en Venezuela y vive en Perú desde hace muchos años.

“Ya tengo DNI peruano, pero siempre hay alguien (que me hace mostrar que soy migrante). Creo que la migración es un tema que ha calado muy fuerte y del que he tomado conciencia real cuando Venezuela se me vino encima, jamás imaginé que eso pasaría con un país como Venezuela: de repente empezar a ver gente de mi país llegando y vendiendo caramelos, buscando trabajo como sea, viniendo caminando. […] El dolor me rompió y es como si alguien me hubiese abierto los ojos”, agrega Kathy Serrano.

“Lo que tenia que decir sinceramente, tenia muchas cosas que poner en esa casa que intenté trabajar. En el espacio abierto nos dicen que la base de la sociedad, lo que nos han enseñado, es la familia y que es el lugar más seguro del mundo, Quise explorar la premisa de que también es uno de los lugares más peligrosos del mundo: eso lo demuestra en los índices de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, de violaciones contra niños, niñas y que no queremos ver. Lamentablemente en eso soy un poco pesimista porque yo pensé que para el 2022 la humanidad estaría mejor, pero estamos en retroceso”, menciona.

