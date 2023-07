¿Te atreves a vivir la experiencia? FIL Lima presenta moda zombi los lunes 24 y 31 de julio

La Feria Internacional del Libro de Lima presenta en su 27° edición una temática de terror los lunes 24 y 31 de julio, así como un conversatorio de autores que escriben sobre este género el próximo sábado 29 de julio.

Es así como la FIL Lima 2023 contará con charlas y actividades que te pondrán los pelos de punta entre los que se encuentran unos talleres para acercarse a la popular serie de zombis ‘The Last of Us’. De igual manera, habrá conversatorios sobre el género de terror en Latinoamérica y charlas sobre los maestros que escriben para dar miedo.

Si de niño le temías a los zombis y fantasmas, y de grande Halloween se convirtió en tu día favorito; entonces no te puedes perder los lunes de terror. Visita la FIL Lima 2023 y demuestra que no le temes a la oscuridad. A continuación, presentamos la programación.

FIL Lima 2023 se realizará entre el 21 de julio y el 6 de agosto. | Fuente: Instagram (filibro.lima)

Feria del Libro de Lima inaugura pabellón infantil, del cómic y uno regional. | Fuente: Instagram (filibro.lima)

Lunes 24 de julio

Hora: de 4 a 6 p.m.

Auditorio Francisco Izquierdo.

Imaginativo zombi 1: Infección Creativa. Taller de acercamiento a la narrativa zombie en 'The last of Us'. Participa: Daniel Collazos.

Hora: 4 p. m.

Auditorio Cromwell Jara.

Presentación: 'Novela de terror y romance' de Alejandro Gomez. Participan: Alejandro Gomez, Martha Tizon Palacios y Héctor Luna Victoria.

Sábado 29 de julio

Hora: 7 p. m.

Auditorio Jorge Eduardo Eielson.

Conversatorio: De Poe a Stephen King, para los amantes del terror. Participan: Jona Olea, Gianfranco Hereña y Lessy Galván (Tenebris).

Edgar Allan Poe es uno de los mayores referentes de la novela de terror. | Fuente: Difusión

Lunes 31 de julio

Hora: de 2 a 4 p. m.

Auditorio Francisco Izquierdo.

Imaginativo zombi 2: Cómo escribir con zombis que den miedo. Participa: Hans Rothgiesser.

Hora: de 4 a 6 p. m.

Taller: Narrativa Zombie 2. Participa: Poldark Mego.

Hora: 5 p. m.

Auditorio Clorinda Matto.



¿Cuándo y dónde será la FIL Lima 2023?

Recuerda visitar la FIL Lima 2023 desde el 21 de julio hasta el 6 de agosto, en el Parque Próceres de la Independencia de Jesús María.

FIL Lima 2023: ¿cuál es el costo de las entradas?

Las entradas ya están la venta en Teleticket: 7 soles la general y 3 soles para estudiantes y docentes. También hay una promoción de 70 soles para quienes quieran asistir a todos los días que estará abierta la feria.