'En agosto nos vemos', la novela póstuma de Gabriel García Márquez, llega a las librerías del mundo

Gabriel García Márquez trabajó 'contra viento y marea' en la novela En agosto nos vemos hasta que sus fuerzas se lo permitieron, y ahora, diez años después de su muerte y tras "dejar dormir" este libro mucho tiempo en un archivo, se publica sin que se haya agregado nada que no estuviera en sus notas.



Así lo aseguraron los hijos del Premio Nobel de Literatura colombiano, Gonzalo y Rodrigo García Barcha, en la rueda de prensa de presentación de la novela inédita de su padre, que se publica en español este miércoles 6 de marzo, día en el que habría cumplido 97 años, con un primer tiraje de 250.000 ejemplares.



En agosto nos vemos (Random House) despierta una enorme expectativa, aseguró la editora Pilar Reyes en esta presentación celebrada en la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid, en la que destacó que la historia que dejó García Márquez estaba completa.

¿Cómo se terminó la última novela de Gabriel García Márquez?

Fue el 18 de marzo de 1999 cuando se supo que Gabriel García Márquez trabajaba en un nuevo libro que al principio se había planteado como cinco relatos autónomos con una misma protagonista: Ana Magdalena Bach.



La agente literaria Carmen Balcells informó al editor de García Márquez, Cristóbal Pera, de que éste tenía una novela inédita a la que no encontraba el final y le pidió que le animara a terminarla. Pero el Nobel colombiano le mostró tres capítulos y le dijo que ya tenía su párrafo final, por lo menos en la versión en que trabajaba en el verano de 2010.

La pérdida de memoria que sufrió en sus últimos tiempos Gabriel García Márquez no le permitía encajar todas las piezas y correcciones y la revisión del texto fue la mejor forma de ocupar sus días haciendo lo que más le gustaba, según relata el propio Pera en el prefacio de la novela.



Gonzalo y Rodrigo García Barcha aseguran que En agosto nos vemos fue el fruto del último esfuerzo del escritor colombiano de seguir creando 'contra viento y marea'. Y creen, según sus declaraciones, que quizá, la falta de facultades que padecía le impidieron darse cuenta de lo bien que estaba este libro.



Y a pesar de que Gabo dijo: "este libro no sirve, hay que destruirlo", sus hijos no le hicieron caso, aunque lo dejaron de lado y en un archivo. Y leyéndolo una vez más, años después de su muerte, descubrieron en esta historia lo más sobresaliente de la obra de su padre, su capacidad de invención, la poesía del lenguaje o su narrativa cautivadora.

"Un Gabo en sus cabales o lo hubiera terminado o lo hubiera destruido, para que no quedaran restos", mencionaron.



La protagonista de En agosto nos vemos

Aunque Memorias de mis putas tristes fue la última ficción que publicó en vida, durante más de una década estuvo trabajando en la historia protagonizada por Ana Magdalena Bach, algo poco habitual en la literatura de García Márquez.



Una mujer de más de 40 años con la que explora la sexualidad y el deseo cuando, en el viaje que realiza cada mes de agosto a la isla donde está enterrada su madre, descubre cómo puede convertirse en una persona distinta una noche al año.

A pesar de que no es usual una mujer protagonista en su literatura, Gabriel García Márquez se consideraba "un feminista en la forma en que conducía su vida", relató su hijo Gonzalo, que recordó que su madre fue una mujer fuerte que no fue aplastada por la fama de su marido.

Los hijos de Gabo aseguraron que en la novela que sale ahora publicada "no se ha hecho un trabajo de edición hasta el punto de tener que agregar frases", ya que aunque la historia podía estar "si acaso un poco dispersa pero completa". (Con información de EFE)



